台指期 上檔反壓加重

股期雙市昨（16）日震盪整理，指數齊步力守萬二關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單減少5,300口至3.1萬口，展望盤勢，美中簽署協議利多已反應，但台積電（2330）法說展望正面，將可為台指期提供支撐。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三受美中簽署第一階段貿易協議激勵，加上白宮經濟顧問提倡進一步減稅，激勵美股樂觀表態，不過由於仍保留部分關稅，雙方還有進一步努力空間，終場三大指數漲幅落在0.08%~0.31%不等。

台指期昨天早盤表現相對疲軟，台積電因ADR重挫，開盤直接跳空開低，拖累台指期一度跌破12,000關卡，所幸承接買盤進場拉抬，台積電逐漸收斂跌幅，鴻海、大立光等電子權值股也都呈現類似的走法，終場加權指數下跌24點至12,066點。

期貨表現上，昨天台指期終場小漲2點至12,056點，成交口數約為10.6萬口。

價差方面，台指期逆價差縮至10.93點，電子期逆價差縮至0.37點，金融期逆價差縮至2.55點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超35億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,402口至9,645口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,300口至31,449口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少4,285口至7,239口。

永豐期貨指出，昨天台積電法說市場觀望氣氛較濃，加上市場擔憂台積電只能在美中之間選邊站，使台股火車頭表現相對疲軟，此外年關將近，外資也做了較大幅度的減碼期現貨，技術面上檔反壓逐漸加重，建議近日操作上可考慮轉趨保守。

群益期貨表示，現階段外資期現貨持續同步作空，自營商選擇權中性偏多格局，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨天回測萬二支撐，目前仍屬區間整理格局，短線台股續做壓縮震盪。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天回測12,000點整數大關，下檔低接買盤不弱，期現貨逆價差則呈現收斂；展望盤勢發展，短線由於中美簽署協議的利多已有反應，不過台積電法說展望正面，將可為台指期提供支撐。