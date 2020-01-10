台指期 預期下檔有撐

股期雙市昨（9）日開高走高，指數齊步進逼「萬二（12,000點）」關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加1,880口至3.7萬口，展望盤勢，因美伊緊張情勢降溫，外資籌碼亦偏向多方，預期台指期下檔有撐。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周四受ADP私人就業數據亮眼激勵，加上美國總統川普發表談話表示伊朗攻擊並未對美軍造成人員傷亡，美國將進一步經濟制裁伊朗，但雙方也都不希望再進一步升級成軍事衝突，使金價、油價頓時大幅回落。

美股終場那斯達克指數刷新歷史新高，三大指數漲幅落在0.49%~0.56%。激勵台指期昨天跳高開出，現貨開盤後在台積電帶動下指數持續走揚。

然而接近上檔月線反壓後追價力道略為減弱拉回，但除了塑化類股相對疲軟，整體而言各類權值股皆呈走揚局面，指數維持高檔不墜，終場加權指數漲153點至11,970點。

期貨表現上，由於美伊衝突緩和，激勵台指期昨天早盤即勁揚逾百點；蘋概權值股引領漲勢，傳產、金融族群亦溫和走高，終場台指期大漲180點，以11,968點作收。台指期逆價差縮至2.63點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超68.81億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,300口至14,519口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,880口至37,426口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是增加1,243口至10,780口。

永豐期貨指出，台股昨天以跳高走高的強彈再度挑戰「萬二」關卡，算是反映這兩天過度超跌的報復反彈，外資也在這兩天呈現加碼台指期淨多單，選擇權也在昨天有減碼買賣權（Buy Put）部位，短期市場避險心態有較大幅度緩解。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性態勢，月選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨天跌深反彈，目前在壓力支撐靠攏下，短線台股續作高檔震盪整理。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天開高走高，終止連四日跌勢，並再逼近12,000點大關；展望盤勢發展，由於美伊緊張情勢降溫，外資籌碼亦偏向多方，預期台指期下檔有撐。