台指期 短線保守看待

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股期雙市昨（8）日回檔修正，指數齊步震盪收黑；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單則是增加6,283口至3.5萬口，展望盤勢，因中東地緣政治風險再度升高，加上總統大選將至，台指期短線宜保守看待。

現貨與期貨行情走勢方面，美伊衝突持續升溫、經濟數據優於預期，地緣政治風險未除，油價回吐近期漲幅，能源股成災，周二美股三大指數收跌，但費半指數連續兩日下滑後止跌反彈1.78%。

台股昨天在鴻海、傳產及金融權值走弱下，持續震盪修正，終場跌63點，收11,817點，回測11,800點關卡。蘋概三王中僅大立光收漲，台積電回測平盤作收，鴻海跌近2.9%。

期貨表現上，由於美伊軍事衝突再度升溫，台指期昨天開低下挫，終場台指期跌83點，以11,788點作收。

價差方面，台指期逆價差擴至29.1點，電子期逆價差擴至1.83點，金融期逆價差擴至4.23點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超16.26億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,490口至11,219口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6,283口至35,546口。

十大交易人 中特定法人，全月台指期淨多單增加6,232口至9,537口。

永豐期貨指出，台股近期短線回檔整理，屬於籌碼面及技術面合理修正，目前美伊問題及選前觀望氛圍，影響近期大盤走勢，不過隨本周大立光法說及大選結果出爐，下周多空局勢將會較為明朗。

群益期貨表示，現階段外資期貨呈現積極布局，自營商選擇權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨天收出上下影線，多空持續拉鋸整理，短線台股震盪整理格局不變。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天延續跌勢，並再失守11,800點關卡，期現貨逆價差明顯擴增；展望盤勢發展，因中東地緣政治風險再度升高，加上總統大選將至，市場情緒偏向觀望，台指期短線宜保守看待。