期貨商論壇／選擇權 短打賣權

台指期選擇權部分，目前選擇權合約最大獲利中心點11,900點，未平倉最大序列上檔在12,300點，下檔在11,700點，買權賣權波動率上升至16%附近，未平倉（OI）P/C Ratio回檔至89.3%，顯示美伊衝突仍未緩解，加上外資高檔出現獲利了結賣壓，導致台指高檔轉趨震盪，惟觀察台股電子金融指數比率及電金成交比重，台指長期多頭結構未變。

台指維持在11,900點附近，惟在台灣即將舉行總統大選及美伊衝突升溫下，導致台股回檔；未來台指行情仍會出現兩大情境，以台股資金面觀察，新台幣走勢仍強，搭配聯準會持續購買公債，台幣仍有上揚動能，在新台幣維持升值走勢下，市場對台指未來行情走勢維持樂觀，若後續搭配海外經濟回溫，加上台灣總統大選結果逐步明朗，台指買權將有望持續向上，短期來看，台指走勢仍震盪，建議長線操作上，可留意買權多頭價差之應用。

以政策面觀察，雖全球央行持續維持寬鬆政策，不過短期來看，通膨處低基期及美國經濟數據相對好轉，將不利央行進一步寬鬆，可能面臨政策空窗期賣壓，加上短期遭遇美伊衝突利空及總統大選前賣壓影響，導致台指持續下滑，後市需多留意台股選前賣壓是否持續加重，在選前賣壓仍有可能升溫，投資人短期仍可透過賣權價差及價外賣權對台股投資部位進行避險。

（富邦期貨提供）