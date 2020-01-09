期貨商論壇／黃金期 偏多操作

美國日前擊斃伊朗軍事領袖蘇雷曼尼，造成中東地緣政治緊張，事後伊朗不但宣布不再遵守核協議對提煉濃縮鈾的限制，昨（8）日針對美國駐伊拉克的阿薩德空軍基地進行飛彈襲擊；市場擔憂美伊衝突，導致資金迅速移往黃金等避險商品，推升黃金價格創下近七年新高。

在經濟數據部分，美國供應商管理協會ISM公布去年12月製造業PMI指數為47.2，低於11月的48.1，連續八個月呈現衰退趨勢，並已連續五個月低於景氣榮枯分水嶺界線，顯示美國製造業持續呈現萎縮，並未因美中貿易緩解而改變。

此外，根據美國商品期貨交易委員會公布最新數據顯示，截至去年12月31日止，紐約黃金期貨非商業交易人持倉淨多單部位較前周增加22,273口，為連續第三周增加、淨多單水位上升到327,925口，顯示市場專業法人機構及投機性買盤資金正持續進入黃金市場進行避險操作。

凱基期貨分析師林泳光認為，由於美伊衝突有進一步擴大可能，在市場避險情緒高漲及國際股市持續向下修正情況看，黃金價格短線有持續上升可能，因此建議投資人可於黃金價格拉回測試、且不跌破1月3日的長紅低點下，偏多布局，並以月線作為短線停損點。

（凱基期貨提供）