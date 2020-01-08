農曆新年效應推動 富邦期貨：黃豆及玉米短線風險偏高

農產品期貨的黃豆及玉米受到美元指數上漲及南美洲農產品出口壓抑下，導致黃豆及玉米呈現下跌；另外，中東小麥進口預期減少，及美元指數上漲，導致小麥呈現下跌。 富邦期貨指出，短線上，美元指數仍將有望受到避險情緒升溫影響呈現上揚，加上中國將進入農曆新年，年前農產品進口恐將難以大幅增加下，短線宜留意黃豆及玉米下跌風險。

就黃豆及玉米部分，受到美國上周空襲伊朗影響，導致伊朗軍事軍官喪命，伊朗威脅將展開報復，導致市場對於美伊衝突擔憂升溫，帶動資金重回美元資產，推動美元指數走高，加上，黃豆及玉米皆受到南美洲去年出口大增消息之壓抑下，導致黃豆及玉米呈現下跌。

在小麥部分，受到美國非製造業ISM及貿易帳數據表現優於市場預期，帶動美元指數出現打底，打壓小麥出口增加預期，加上美伊衝突，中東地區進口小麥數據將可能出現減少，推動小麥期貨上周呈現下跌。

農產品期貨展望上，富邦期貨認為，美中雙方就貿易談判於第一階段協議文本達成共識，雙方將於1月15日簽署貿易協議，中國將在簽署貿易協議之後擴大農產品進口約400億至500億美元，將有望緩解美國農產品生產過剩，加上美國聯準會公佈利率決議結果，受到聯準會看好未來美國經濟復甦，表示目前就業及消費仍呈現強勁，且利率點陣圖顯示，2020年利率將維持不變，激勵市場樂觀情緒。

此外，美國聯準會就銀行間流動性緊張問題進行解決，於10月開始宣布為貨幣市場每月注入600億美元資金，將有望緩解美元短缺的風險，在宣布維持寬鬆政策、及聯準會擴大資產負債表，有望帶動美元指數開始走跌。

在美元指數走跌下，將有利於美國農產品出口量增溫，加上目前觀察，在全球央行同步寬鬆及明年度各國有望推行財政政策，全球經濟有望止穩回升，將有利於農產品需求。

富邦期貨說，未來在美元指數緩步下跌，及美國農產品出口有望增長下，將有利於黃豆及玉米呈現上漲行情，建議投資人長線可於目前低檔區間，多加留意黃豆及玉米期貨行情走勢。