最牛一輪／昂寶帶勁 永豐95叫好

快充IC供應商昂寶-KY（4947），受惠於陸廠去美化風潮，去（2019）年下半年起開案量逐步增加。法人認為，陸系5G智慧手機品牌導入快充功能，促進昂寶-KY快充IC在2020年出貨量將逐步回溫，全年營收表現可望重回成長軌道。看好昂寶-KY股價後市表現的投資人，可留意連結的權證為昂寶永豐95購01（707358），目前處價內13.0%，有效槓桿為3.26倍，剩餘天數132天。