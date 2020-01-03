期貨商論壇／晶電期 後市看俏

晶電為台灣第一大、全球前三大晶粒廠，亦是全球第一大LED磊晶廠；2019年第3季產品應用比重為電視背光5%~10%、筆電及手持裝置10%~15%、顯示屏20%~25%、照明15%~20%、車用0%~11%、IR 8%~9%、其他10%。蘋果將在2020年下半年推出高階12.9吋iPad及16吋MacBook Pro的Mini LED產品應用，有助推升晶電營收。

由技術面觀察日K線，晶電期貨昨（2）日大量上攻，在收復5日及20日均線後，位於所有短均線之上，撐壓互換，將提供期貨一定支撐力道，加上盤勢主控權由多方掌握，建議投資人樂觀看待晶電期貨行情。

股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等；因此有助投資人減少踩到地雷股機會。目前上市櫃共有約200多檔股票同時具有股票期貨交易。

股票期貨與現貨相比，具有三大優勢： 一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三是具有交易靈活優勢，除可多空雙向，交易時間長達五小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）