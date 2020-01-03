親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資
大傳1 席悅

期貨商論壇／晶電期 後市看俏

2020-01-03 03:25經濟日報 記者王皓正

晶電為台灣第一大、全球前三大晶粒廠，亦是全球第一大LED磊晶廠；2019年第3季產品應用比重為電視背光5%~10%、筆電及手持裝置10%~15%、顯示屏20%~25%、照明15%~20%、車用0%~11%、IR 8%~9%、其他10%。蘋果將在2020年下半年推出高階12.9吋iPad及16吋MacBook Pro的Mini LED產品應用，有助推升晶電營收。

由技術面觀察日K線，晶電期貨昨（2）日大量上攻，在收復5日及20日均線後，位於所有短均線之上，撐壓互換，將提供期貨一定支撐力道，加上盤勢主控權由多方掌握，建議投資人樂觀看待晶電期貨行情。

股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等；因此有助投資人減少踩到地雷股機會。目前上市櫃共有約200多檔股票同時具有股票期貨交易。

股票期貨與現貨相比，具有三大優勢： 一是資金成本低廉，其槓桿約為7.4倍，遠優於融資的2.5倍；二是交易成本低廉，其稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三是具有交易靈活優勢，除可多空雙向，交易時間長達五小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）

期貨交易晶電LED

延伸閱讀

美股、台股期 多情雙洋溢

台指期 外資籌碼偏空

國泰證券暨國泰期貨獲多項國際級專業肯定

晶電搭Mini LED題材 2020下半年有...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

期貨商論壇／輕原油期 偏多頭

2020-01-03 03:23

台指期 短線高檔震盪

2020-01-03 03:22

全民權證／亞泥 優選價內15%

2020-01-02 23:24

全民權證／金寶 二檔有潛利

2020-01-02 23:24

最牛一輪／牧德轉運 元大95喊衝

2020-01-02 23:24

全民權證／群聯 挑逾三個月

2020-01-02 23:24

權證／瑞昱、聯亞 鎖定長天期

2020-01-02 23:24

權證／台郡、華通 四檔強強滾

2020-01-02 23:24

權證／台積電、智原 認購來電

2020-01-02 23:24

教戰ETN 證交所人氣漫畫新作上網

2020-01-02 14:43

美股、台股期 多情雙洋溢

2020-01-02 14:43

台指期 外資籌碼偏空

2020-01-02 07:03

期貨商論壇／原油期 偏多布局

2020-01-02 07:03

期貨商論壇／宏全期 前景樂觀

2020-01-02 07:03

全民權證／玉晶光 選逾90天

2020-01-01 23:20

全民權證／全新 挑價內外15%

2020-01-01 23:20

全民權證／華新科 二檔聚焦

2020-01-01 23:20

最牛一輪／智邦利多 元富95搶鏡

2020-01-01 23:20

卜蜂、冠德 獲利看俏

2020-01-01 23:20

新光金 押中長天期

2020-01-01 23:20

台光電、超眾 認購熱

2020-01-01 23:20
看更多

熱門文章

財經皓角／存股 其實不能只看高殖利率

2020-01-02 14:43

歡樂逾百點！台股開春飛紅 5G族轟動

2020-01-02 14:43

台幣衝！這檔台股ETF也能搶匯差

2020-01-02 11:54

2020年開紅盤 台股大漲103點收12,100

2020-01-02 13:47

三星跳電 記憶體南亞科帶頭衝

2020-01-02 14:43

台股開紅盤收漲103.34點 三大法人買超2.83億元

2020-01-02 15:14

三星傳跳電意外 南亞科領軍記憶體股上漲

2020-01-02 11:05

健策入股金利 今年營運添柴火

2020-01-02 14:51

台股今年元月題材多 專家：行情可期

2020-01-02 18:31

榮成、台紙帶頭衝 造紙股漲幅居傳產股之冠

2020-01-02 12:20

台股開紅盤／櫃買站上150點 一年多來新高

2020-01-02 14:43

法人上修藍牙晶片年出貨 瑞昱預慶好年冬

2020-01-02 14:43

台股2020年開紅盤！上漲29.36點 站上1萬2千關卡

2020-01-02 09:13

買盤湧進 百元IC股強勢表態

2020-01-02 17:52

立積2020年FEM、FM晶片出貨放量 早盤股價漲逾9%

2020-01-02 09:28

台指期 外資籌碼偏空

2020-01-02 07:03

牧德2月5日開法說會 去年營收25.41億元

2020-01-02 14:32

2020開紅盤 傳產造紙類股指數漲最大

2020-01-02 14:43

武漢肺炎疫情不明 毛寶、恆大股價過年前漲到過年後

2020-01-02 15:07

外資對ToF新斬獲買單 玉晶光創新天價

2020-01-02 11:40

新藥股漲／順藥尿毒性搔癢新藥報喜 美時與芬蘭龍頭藥廠簽約

2020-01-02 14:43

瑞昱無線藍牙晶片放量 Q1營運淡季不淡

2020-01-02 11:45

看旺景氣回溫與5G助攻 牧德股價漲停

2020-01-02 15:41

文曄提早開股東會選獨董 引起市場揣測

2020-01-02 22:00

美股加持 台股2日開紅盤分析師看漲

2020-01-02 08:56

立積前景看俏 股價漲停創1個多月高

2020-01-02 11:00

亞系外資調高緯穎目標價至714元 股價挑戰歷史高

2020-01-02 12:53

三星記憶體廠跳電 台廠南亞科、群聯開紅盤表態

2020-01-02 11:02

美股開紅 美股ETF可布局

2020-01-02 14:43

武漢不明肺炎 防疫概念股強漲

2020-01-02 14:11

新年開紅盤 內資看好矽晶圓、PCB族

2020-01-02 23:45

2020年開紅盤 台股開高走高

2020-01-02 11:16

投信：Q1台股11,000~12,000點盤堅震盪 看好五大應用

2020-01-02 15:59

智崴接單旺 法人估2020年獲利增逾4成

2020-01-02 10:20

界霖車用電子看佳 早盤逼近漲停衝11個月高點

2020-01-02 10:20

台股居高思危 壽險業連三月減碼持股

2020-01-02 22:04

教戰ETN 證交所人氣漫畫新作上網

2020-01-02 14:43

外資去年買超逾2440億 電子股受矚目

2020-01-02 20:03

期貨商論壇／原油期 偏多布局

2020-01-02 07:03

外資看好玉晶光搶蘋果大單 目標價升到670元

2020-01-02 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top