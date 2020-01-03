台指期 短線高檔震盪

股期雙市昨（2）日開高走高，指數齊步攻克12,000點大關；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單減少1,453口至3.5萬口，展望盤勢，近期外資籌碼面維持調節，期指可能偏向高檔震盪，仍需留意高檔獲利了結風險。

現貨與期貨行情走勢方面，美國金融市場周二多空因素夾雜，有駐伊拉克大使館遭暴力示威以及美國消費者信心數據疲軟等利空，但美國總統川普宣布1月15日將於白宮簽美中第一階段貿易協議，激勵美股黑翻紅，四大指數於2019年最後一天全數收漲。

台股昨天開紅盤，早盤指數跳高開出後一度衝高拉回，不過陸股現貨開盤後穩步上揚，台股重拾攻勢，在台積電、可成一路走揚帶動下，加權指數直奔12,100點大關，終場加權指數漲103點至12,100點。

期貨表現上，台指期昨天止跌反彈，加上中國人行宣佈降準兩碼，將釋出超過人民幣8,000億元資金，激勵陸股大漲，帶動台指期震盪走高，終場台指期漲108點，以12,102點作收。

價差方面，台指期轉為正價差1.52點，電子期逆價差縮至0.28點，金融期逆價差擴至1.32點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超2.81億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增1,706口至14,443口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,453口至35,457口。

永豐期貨指出，雖然加權指數昨天持續走高，但類股結構可發現主要漲幅異常集中在特定個股，整體算是漲跌互見，此現象並非好事，加上外資在期現貨反而呈現偏空減碼，投資人仍須謹慎以對。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性不變，月、周選中性依舊，整體籌碼面中性格局。目前台股量價結構呈現多方，短線一旦突破區間上緣位置，台股將加速走揚幅度。

期貨分析師認為，整體而言，台指期在2020年開紅盤日勁揚百點，站回所有均線之上；展望盤勢發展，雖然美中貿易衝突降溫，人行亦加碼寬鬆，不過外資籌碼面維持調節，台指期仍需留意高檔獲利了結風險。