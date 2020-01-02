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台指期 外資籌碼偏空

2020-01-02 07:03經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市周二（31日）震盪收黑，指數齊步失守12,000點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨多單減少1,248口至3.6萬口，展望盤勢，因外資籌碼偏向空方，台指期仍宜留意獲利了結風險。

現貨與期貨行情走勢方面，雖然市場再度傳來美中貿易佳音，中國國務院副總理劉鶴本周六應邀前往華府，美中兩國將簽署第一階段協議，但接近年底美股反倒出現調節賣壓，本周一終場四大指數下跌0.5%~0.7%左右做收，創近四周來最大跌幅，台指期夜盤也隨之以下跌0.3%作收。

台股周二封關日在台積電（2330）、鴻海、聯發科、國泰、富邦等權值股疲軟下回測12,000點整數關卡，雖然盤中有承接買盤使指數反彈，然而節前追價力道薄弱，指數反彈至平盤附近便再度拉回，尾盤權值股賣壓再度擴大，拖累指數最終再度跌回萬二關卡之下，終場加權指數下跌56點至11,997點，成交量1,180億元。

期貨表現上，台指期周二回測12,000點大關，但權值龍頭台積電仍延續回檔，終場跌幅並擴大至1%，壓抑整體盤勢；金融雙雄國泰金與富邦金溫和走跌，台塑四寶亦偏弱呈現，終場台指期下跌74點，以11,995點收盤，成交口數為7.4萬口。

價差方面，台指期轉為逆價差2.14點，電子期轉為逆價差0.57點，金融期逆價差擴至0.31點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人周二賣超95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,385口至12,737口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,248口至36,910口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少2,598口至10,085口。

永豐期貨指出，加權指數周二跌破5日與10日線，年末最後一天無緣收在萬二之上，但整體偏多格局尚未被破壞，但稍需留意外資偏空調節態度依舊，籌碼面較為不利。

群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股略為M頭態勢，但在目前下檔12月13日多方跳空支撐仍在下，短線台股依舊呈現區間格局。

期貨分析師認為，整體而言，台指期周二延續拉回走勢，終場並失守12,000點關卡，10日均線亦跌破；展望盤勢，台指期近兩日呈現漲多拉回，短線美中達成第一階段協議利多鈍化，加上外資籌碼偏向空方，仍宜留意獲利了結風險。

台指期期貨外資

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