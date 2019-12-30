凱基證券耶誕送愛 溫暖偏鄉學童心

凱基證券捐助的凱基慈善基金會關注偏鄉學童，耶誕節前，集結凱基證券同仁的愛心，共募集500份禮物鞋盒，分送給基隆、雲林、嘉義、屏東等地的偏鄉學童，讓偏鄉孩子也能過個溫馨的耶誕佳節。

凱基慈善基金會每年歲末都會發起募集愛心禮物鞋盒活動，由員工化身耶誕老公公，為偏鄉孩子準備愛心禮物；有些是學習必須的文具用品、課外讀物，有些是圍巾帽子等保暖小物，還有些是可愛玩偶或益智玩具；各地員工也自告奮勇擔任愛心禮物大使，親送禮物到小朋友手中，和小朋友同歡，祝賀偏鄉孩子耶誕快樂。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會一向關懷偏鄉孩子，平時提供營養早餐，補助偏鄉英語學習，員工更直接愛心連結到孩子身上；大家年終自動自發準備、包裝禮物鞋盒，不只是送給孩子一份耶誕禮物，更是凱基人溫暖的關懷，在寒冬歲末傳遞溫馨與喜樂。

嘉義縣復興國小校長黃美智說，希望小朋友在拿到禮物的同時，也能學習感恩。學校除了感謝凱基贈送的鞋盒禮物，讓孩子度過難忘的耶誕活動，更感謝凱基慈善基金會提供弱勢學生學習經費，讓學校規畫英語課程，給孩子學習英語機會，讓偏鄉孩子打開視窗，給孩子最棒的禮物。