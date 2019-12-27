穩健 2檔金融風暴也挺得住的ETF

XLV與SPY走勢圖片來源／ etfreplay 製表／謝晨彥 分享 facebook ETF除了包含整個美股的指數商品，還有不少類股的ETF，先來介紹XLV這檔ETF，XLV包含了保健與製藥等相關行業股票，印象中，醫療產業好像沒有對投資市場帶來什麼大風大浪，不過，就以金融風暴當時來說，XLV是相對抗跌的，而且波動還比SPY（標普500指數ETF）更小！

財金博士謝晨彥。圖／謝晨彥提供 分享 facebook XLV不只是在危急時刻表現沉穩，在該衝的時候還是會油門催到底，在金融風暴過後的漲勢前間，XLV在報酬率方面一樣是勝過SPY，而且波動表現的也比較好，沒想到醫療類表現會這麼出色，漲的時候漲得多，波動又相對平穩。

另外，XLU這公用企業ETF也相當厲害，在金融風暴時期就一個字……穩！除了明顯抗跌，波動也是低於SPY。XLU公用企業，是指郵政、電信、供電、供水、供氣、供熱和公共交通等為公眾提供產品、服務或由公眾使用的業務或行業，與城市的發展和人民群眾生活有密切聯繫。

XLV與XLU在金融風暴時期，除了比SPY抗跌，波動也更安穩。在2011~2012與2015~2017這兩段不同漲勢期間，XLV與XLU在兩段漲勢期間的表現，可以看到漲勢表現十分接近，XLV是30.7%與26%，XLU是20.3%與23.1%，相差不遠；然後波動也是，XLV是15.9%與14.7%，XLU是13.6%與14.5%，整個看下來，XLV與XLU相較穩定。

從XLV與XLU的價格走勢特性來看，對於相對中求穩定的投資人，或許可以把這兩檔ETF納入投資組合當中，多頭時雖然漲幅稍微落後，但長期來看，波動較小，空頭時相對整個股市抗跌，確實屬於穩健型的投資組合。