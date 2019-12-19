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富邦特選世代行動通訊報酬指數ETN 20日掛牌

2019-12-19 13:07經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券2019年4月推出兩檔「特選大蘋果報酬指數」ETN與「存股雙十等權重報酬指數」ETN，主題式ETN 產品深獲投資人青睞，第三檔富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN(代號020012)將於明（20）日在台灣證券交易所上市掛牌交易。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN主題性明確，乃自台灣上市股票中選取國內的手機中央處理器上市品牌廠，以及包括「通信網路業」、「通訊設備」、「網通」、「電信服務」等產業分類的股票，涵蓋度廣泛且全面，在符合流動性及財務穩健兩大指標後，依市值排序選取前10大標的組合而成。

目前最新成分股包括智邦、聯發科、中磊、智易、中華電、啟碁、友訊、兆赫、眾達-KY及台揚，該檔ETN所追蹤的指數固定每年四月份進行一次定期審查，定審時單檔權重上限設定為12%，以確保成分股符合指數定義且具市場代表性；富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN發行價與前兩檔富邦ETN相同訂為5元，富邦ETN訂價親民進入門檻低，投資人可依自身理財規劃靈活運用。

富邦證券表示，指數投資證券（ETN）直接連結對應指數表現，其報酬扣除管理費後無追蹤誤差，且報酬指數配息直接滾入指數再投資，投資績效清楚呈現且具節稅效益，另外，ETN直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，惟ETN設有發行年限條件及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。

ETN富邦行動通訊

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