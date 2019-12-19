外資看好三合一效應 明泰股價走揚

網通大廠明泰（3380）自日前公佈11月營收達15.5億元創今年新高後，更在16日宣布已參與仲琦（2419）私募三成股權，並在公開市場收購仲琦股權，最高達60.8%，明泰看好5G，並以打群價被站5G市場，預計2022年量將顯著增加，長線看好公司未來成長。受此利多消息激勵，外資連續三日回補明泰股票達1,400張，使公司股價穩穩站上所有長天期均線。

明泰今（19）日早盤股價走揚，截自10時上漲0.64%。

明泰第3季以來，多媒體產品持續熱銷，也將帶動第四季、明年的業績，此外，IP cam及無線產品將是接下來成長重點。