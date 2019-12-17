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台股期權策略系列指數 推動金融市場生態體系共榮發展

2019-12-17 12:15經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所期交所）與臺灣證券交易所（證交所）旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）將於明（18）日上午9點30分假臺北101大樓1樓資訊展示中心共同舉行「臺灣股市期權策略系列指數發表會」，正式發表首波三檔即時指數─「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」及「智慧投資多因子30市場中立指數」。

將邀請金融監督管理委員會副主委張傳章、期交所董事長許虞哲、證交所暨臺指公司董事長許璋瑤、證券公會理事長賀鳴珩與期貨公會理事長糜以雍蒞臨致詞；同時邀請證券業、期貨業、投信投顧業等公會及金融相關產業重要代表等貴賓蒞臨出席。

這次發表會代表「臺灣股市期權策略系列指數」正式上線，並將介紹「臺灣股市期權策略系列指數」編製與應用，及對臺灣指數化投資市場未來發展意義及影響。

「臺股期貨指數」將能協助投資人衡量持續持有近月臺股期貨契約（臺指期）之長期績效，也可簡易複製發行量加權報酬指數績效，其設計係參考臺指期契約各月份未平倉量結構，運用期貨到期轉倉方法進行編製，以近月臺指期契約最後交易日前五天，以等權重方式逐日分批轉倉至次近月臺指期契約，維持多頭部位延續性，將長期持有多頭部位之投資績效指標化。適合對市場走勢有樂觀預期之投資人以為應用，並可提供業者發行指數金融商品，如ETF、ETN、指數權證等。

「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」設計源自於「掩護性買權（Covered Call）策略」，係持有「發行量加權股價指數（加權指數）」成分股組合複製標的指數績效，再賣出加權指數之買權，藉由收取權利金，期能降低股市下檔風險，惟應注意此策略在股市上漲時，可能無法實現短期超高額上漲報酬，僅能收取權利金。

「智慧中立指數」設計源自於「市場中立（Market Neutral）策略」，以持有「智慧投資多因子30指數」現貨成分股多頭部位，收取現金股利再投資，並賣出避險比例之「臺股期貨指數」。

長期而言，期能達到不受市場多空影響並追求相對穩定之投資績效，適合追求波動度與報酬表現皆相對平穩之投資人。其中「智慧中立指數」主要核心元件─「智慧投資多因子30指數」，係利用財務指標、股價動能與市值篩選，再結合低波動、價值及品質等建置多因子股票投資組合，具有報酬相對穩定且殖利率優於大盤等特性。

「臺灣股市期權策略系列指數」不僅將機構法人或對沖基金策略績效指標化，更透過指數將期貨、選擇權現貨化，目前已有投信、證券商等多家業者有意願追蹤首波三檔指數，發行金融商品，期未來能增益股票、期貨市場流動性，同時擴展指數化投資新應用。

臺灣期貨交易所期交所

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