台股期權策略指數上線

臺灣期貨交易所（期交所）與臺灣證券交易所（證交所）旗下子公司臺灣指數公司（臺指公司）進行期、現貨跨市場指數合作，昨（16）日發布「臺灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數。

包含「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」（簡稱「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」）及「智慧投資多因子30市場中立指數」（簡稱「智慧中立指數」），以滿足市場多元需求，實踐金融創新。

「臺灣股市期權策略系列指數」分為三種類型，包括：（1）運用個別期貨、選擇權契約或其相互組合編製的期權型指數，例如「臺股期貨指數」。

（2）結合股價指數或類型（1）之指數與期貨、選擇權契約組合作為指數成分，編製策略型指數，例如「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」；（3）結合股價指數與期權指數編製組合型指數，例如「智慧中立指數」。該等指數係委託證交所計算。

參考彭博社（Bloomberg）資訊，截至今年11月底，全球連結期權策略指數發行之ETP（包含ETF及ETN）檔數超過1,000檔，主要以歐美市場為大宗，約占九成以上，亞洲以韓國市場為主，占比約5%。

整體期權策略ETF中，以掩護性買權策略ETF資產規模最大，達73億美元，約占90.5%，其次為市場中立策略ETF，達5.4億美元，約占6.7%。國際期權策略型指數應用廣泛多元，普受市場參與者運用發行指數金融商品。

期交所自1997年成立以來，秉持促進國內期貨市場發展為己任，並以「活絡期貨交易服務實質經濟」作為企業願景，持續因應國內外市場脈動，提供從交易、結算至市場監理等一整套的服務平臺。目前商品類別涵蓋股價指數類、個股類、匯率類及商品類等，總計有近300項商品掛牌。

臺指公司於2016年1月27日由證交所100%轉投資設立，為一專業指數資訊服務公司，專責指數開發、維護、授權及國內外合作等業務。本著「指數創新、加值創富」策略願景，以及「全球視野、在地服務」的發展方針，「臺灣指數股份有限公司」將致力於提供更優質且全方位的指數及資訊服務，進一步滿足國內外指數化投資需求。