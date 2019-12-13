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期貨商論壇／台積期 後市樂觀

2019-12-13 02:44經濟日報 記者王皓正整理

台積電為全球最大半導體晶圓代工廠，全球市占率55%。年產能超過1,200萬片12吋約當晶圓。今年第3季終端應用占營收比重為智慧手機49%、高速運算29%、IoT 9%、車用4%、消費性5%、其他4%。台積電領先量產5奈米先進製程，在智慧手機AP、HPC的AI等相關製程技術領先三星，HPC的CPU也追上英特爾，加上中國半導體本土化帶來龐大商機，均有助台積電2020年成長加速。

由籌碼面看，外資近十日買超台積電11,774張、投信近十日買超996張、自營商近十日買超1,359張，合計三大法人買超14,129張。

進一步由技術面觀察日K線，台積電期貨昨（12）日開高走高，再度刷新歷史高點紀錄，加上期貨下方有多條短中期均線形成支撐，建議投資人樂觀看待期貨行情。

股票期貨是以股票為期貨契約的商品，由期貨交易所設計。期交所選定股票期貨標的，市值須達100億以上、財報近期或累積無虧損等；因此，有助投資人減少踩到地雷股機會。

目前上市櫃共有約200多檔股票同時具股票期貨交易。股票期貨與現貨相比具有三大優勢， 一是資金成本低廉，其槓桿約7.4 倍，遠優於融資的2.5倍；二是交易成本低廉，稅金僅收10萬分之2，遠優於現股的千分之3；三是具有交易靈活優勢，除可多空雙向，交易時間長達五小時以上，並可參與除權息不需回補等好處。（國票期貨提供）

期貨交易台積電

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