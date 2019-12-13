期貨商論壇／選擇權 操作買權

台股昨（12）日跳空上漲再創29年來新高，同時也脫離上個月盤整走勢。台積電是昨日帶動大盤上漲主力，上漲3.92%也創歷史新高，大立光漲2.67%。美聯準會（Fed）周三晚上未變動利率，同時美國公布CPI優於預期，但美股並未出現較大漲幅，美中貿易戰調高新關稅的期限可能延期提供市場利多消息，外資台指期部位變化為多單增加、空單減少，台指期淨多單增加2,101口至51,462口，外資現貨買超94.3億元，外資期貨與現貨市場偏多操作。外資現貨市場買進股票資金相對近期較大，似乎中期看多台股後市。

選擇權方面，自營商選擇權部位為賣出買權與賣出賣權的賣出勒式策略，預期台股為區間整理走勢。自營商選擇權部位周三變化為賣出買權減碼，賣出賣權加碼，選擇權部位變化為偏多看台股後勢，但自營商選擇權組合為賣出勒式策略，表示並未大幅看多台股。賣權/買權未平倉量比為166.26%，增加23.1%，為賣出賣權留倉部位大幅增加，為市場投資人看台股為盤漲的持有部位。

技術面上，台股11月以來整理型態在昨天突破，一般會有一段上漲走勢，可利用台股拉回修正時候買進買權策略，短期維持多頭依據為昨天跳空上漲缺口，若缺口補完則昨天台股上漲為假突破，多單部位需停損，若無補完缺口可積極偏多操作。

（康和期貨提供）