台指期 外資加碼多單

股期雙市昨（12）日開高走高，指數雙雙攻克11,800點；分析師表示，現階段期現貨正價差擴大，外資淨多單增加2,101口至5.1萬口，展望盤勢，因外資籌碼維持偏多，將為台指期提供支撐，但仍須留意美中新關稅最新發展。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周三受惠最新CPI數據亮眼，加上美聯準會（Fed）雖維持利率不變，但暗示明年不會升息，激勵美股四大指數收紅，台指期夜盤也受激勵以漲0.51%作收。

台指期昨天早盤與夜盤相比開在平盤附近後小幅拉回，委賣口數明顯高於委買口數，不過現貨開盤後買盤逐漸增強，台積電跳空開高開在歷史新高後持續上攻，激勵權值股普遍強勢走揚。

盤面上台積電、大立光、日月光、南亞科、聯電，都有高達2%以上高漲幅，塑化類股中台化、南亞也有1%上下漲幅，激勵加權指數開高走高，直到尾盤才稍有獲利賣壓收斂部分漲幅，終場加權指數漲135點至11,836點。期貨表現上，台指期開盤不久即攻上11,800點，並一度逼近11,900點關卡，終場台指期大漲149點至11,853點。

價差方面，台指期正價差擴至16.58點，電子期轉為正價差0.47點，金融期轉為正價差0.5點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超94.01億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,554口至31,615口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,101口至51,462口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加2,931口至25,912口。

永豐期貨指出，技術面觀察，台股昨天趕在貿易協議出來前提早大漲刷新29年半新高，外資也在現、期、權偏多操作，或許暗示外資對貿易談判樂觀看待，建議目前不宜過早猜頭作空。

群益期貨表示，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，月選偏多態勢，整體籌碼面偏多格局。技術面上，台股連日量價齊揚，目前在昨天多方跳空缺口未被吞噬下，短線台股續以震盪偏多看待。