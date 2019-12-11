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ESG投資、中醫冬季養生，永豐金證啟動「豐富人生」

2019-12-11 17:54經濟日報 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券啟動「豐富人生」客戶關懷計劃有成，第4季以正在全球掀起浪潮的ESG投資趨勢分析，結合中醫冬季養生為主題，在歲未迎來豐收的一年，總經理江偉源表示，永豐金證券發揮了企業種子效應，攜手多位知名專家、公益團體及大學，在客戶關懷與社會公益串起連結，今年累計吸引超過一千人次的客戶參與。

永豐金證券「豐富人生」第4季以「培元固本」為主軸，邀請知名中醫師陳峙嘉分享冬季養生，中醫不僅治病，更重視順應自然的養生方法，強調配合四時天候節氣照顧健康，冬季養生六要包括：保暖防寒、早睡晚起、動靜結合、情緒穩定、冬浴有法、睡眠有方，按體質差異講解滋補之道，並提出一道道針對不同體質適合的中醫食補，淺顯易學現場反應熱烈。

在投資趨勢分析，ESG（environment環境、social社會、governance公司治理）已是國際重要投資準則，外資買台股也看ESG，永豐金證券首席策略分析師陳泓睿指出，符合ESG準則的公司，不僅公司形象佳，在企業經營獲利有其成效，是投資與社會公益雙贏的選擇。

至今年為止，全球超過2,300家投資機構，86.3兆美元的資金採納ESG觀念，直接投資ESG的資金規模突破6,000億美元；陳泓睿表示，全球暖化氣候變遷，為了對抗全球升溫，各國政府推出了眾多新規定及政策，為ESG帶來許多新的投資機會；ESG產品囊括基金、ETF、個股及綠色債券，長期績效普遍較Benchmark佳，適合中長期投資。

永豐金證券今年已獲得國內外專業評鑑多項獎項的肯定，近日以「綠色募資平台」獲得第15屆證券暨期貨金彝獎－「傑出綠色募資獎」團體獎項，今年啟動「豐富人生」計劃客戶關懷計劃，透過食在安心、健康活力、兒童理財、退休規劃及冬季養生等多面向主題，與客戶一起追求豐富健康的人生，並以喜憨兒烘焙屋餐盒，與客戶串起對社會的愛與關懷；總經理江偉源表示，將持續推動「豐富人生」系列活動，追求客戶的財富資產累積，也豐富客戶的人生資產價值。

永豐金養生中醫

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