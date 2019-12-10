元大權證推無風險模擬交易平台 萬元獎金等你拿

善用權證，小錢也能闖出一片天。眾多權證好手雲集的元大證券權民模擬大賽，從7月1日熱烈開打以來，已邁入第五個月。活動成功吸引了1萬9千多位投資人，460個團隊參賽。11月經過一番激戰，「權民模擬大賽」個人賽第一名，由陳先生以獲利37萬元勝出，報酬率75%，獲得萬元獎金；團體賽冠軍則由「kevinwang196」隊勝出，獲利74萬元，報酬率37%，獲得4萬元獎金。

團隊冠軍「kevinwang196」隊，競賽期間選到晶電及華邦電，掌握蘋概股利多噴出機會，再善用團隊資金集中的力量，準確的在適當時機批次進出。而個人賽第一名的陳先生和第三名的藍同學，兩人同時都選到3217優群這檔業績成長股，個股在比賽期間大漲21%，他們抓到進場機會，運用權證槓桿全力加碼，完全掌控獲利節奏。

第三名的藍同學，是成大會計系的高材生，長期關注投資商品，課餘常參加投資模擬競賽。他分享權證獲利的方法，最主要還是要選對股票，尤其是波動大﹑即將要發動的股票。挑出股票後，再選一檔實質槓桿較大且交易成本適中的權證，在適當時機點進出。他習慣先用技術線型價量、籌碼等指標，追蹤權證熱門標的，再挑選價外15%附近﹑剩餘天數120天左右、流通在外比率小於80%且交投熱絡的權證，買黑不買紅。設好停利停損點，並且按SOP有紀律的去執行。

權證，是一種股票投資的槓桿工具，具有高報酬﹑高風險的特性，看對方向讓小錢變大錢，若看錯也會損失投入的資金。在真實的投資市場，完全沒有犯錯的空間，在不夠了解商品特性與交易機制，又缺乏練習的情況下，直接進場投資很容易產生不佳的投資經驗。

有鑒於此，元大證券貼心推出一個簡單安全又有效率的「權證ONLINE」練功房，可在沒有風險的模擬環境下學習權證。只要有Line的帳號，掃描QRCode加入「元大權證LINE好友」，輕鬆綁定，就可以使用權證教室、熱門股票、智慧搜尋、模擬交易、權民大賽等五大功能，隨時都可累積權證交易的經驗。