國證逗陣行達陣 國泰證攜手國泰期貨同仁走出7億步

國泰證券重視員工健康，從根本做起，繼去年舉辦「國證GO！GO！GO！」走路運動，董事長莊順裕帶領著全體員工從地球登陸月球，今（2019）年自9月開始，再進行為期三個月的「國證逗陣行」走路競賽，國泰證券攜手子公司國泰期貨共７百多名員工，一共走出將近7億步，等同於「從月球返回地球、再環繞地球2圈半」的距離。

莊順裕說，「員工是公司最珍貴的資產，國泰證券希望透過提倡最簡單的健走，促進全體同仁身體健康，擁有更好的生活品質，工作中成功找尋屬於自己的定位，最終達到自我實現。」

國泰證券向社會大眾分享「國證逗陣行」健走心得，9月為團體競賽，將各部門進行分組PK，獲勝者可榮獲午茶獎金，競賽規則以平均步數高者為勝，考驗團隊的凝聚力，競賽期間常有「主管白天問下屬工作成果，晚上換下屬叮囑主管趕緊走路達標」的趣味景況，同仁與主管之間拉近距離，不僅多以「今天走了幾步?」為問候語，更常常分享假日所走的戶外健走路線，三五同事也常於平日利用午休等零碎時間，相約健走累積步數爭取團隊榮譽。

10、11月為期兩個月的個人賽，可自行評估狀況設定每日走路步數目標，分別有5,000步、7,500步及12,000步等三種，活動也增設多項達標禮，全數達成可獲超市禮券，增添工作小確幸。

國泰證券分享，多運動有益健康，人人皆知卻知易行難，如何洞察人性進而提供相關的助力，有效解決痛點，正與近幾年致力於提供投資人最佳數位服務體驗的策略方向不謀而合。

國泰證券數位團隊創意研發一款專屬於全體同仁走路的App：「出門走走」，只要打開「出門走走」就能輕鬆上傳、簡單查詢走路步數與排名；並以第一個月團隊PK炒熱氣氛，鼓勵同仁建立健走計畫；提供適度的獎勵誘因，為同仁歡樂健走之餘，增添實質福利。

國泰證券今年「國證逗陣行」也提供獎勵金，為同仁創造實質小確幸，亦促進身體健康，員工參與率較去年大幅成長，整體參與率高達80％以上。