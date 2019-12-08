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收復三均線 外資淨多單再站上5萬口大關 多頭重蹲馬步

2019-12-08 12:17經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

上周市場多空消息參雜，影響全球行情走勢震盪劇烈，台股在經歷利空的洗禮之下，隨即回到起跌點11,600點，扭轉了跌破橫向整理區間下緣的窘境。

期貨分析師表示，上下震盪的行情造成投資人操作上無所適從，特別是已轉弱的權值股台積電再度創下歷史新高價、大立光以長紅K棒表態、鴻海則是利用跳空缺口，同步收復三個支撐均線，為台指期添增多頭動能的信心。

從期貨未平倉量的變化，可以看出台指期多頭回神的跡象。期貨分析師表示，上周一台指期出現的下影線，外資當天加碼多單超過6,000口，不只回補11/29減碼的空單，更將未平倉量拉回多頭的動能水準4萬口之上，而上周二的走勢受到美股大跌的壓力，被迫以低於前一天的最低點開出，照法人的操作手法，應該是要進行多單停損的調結，但走勢卻是逆勢上漲，當天外資更是無懼國際跌勢，加碼多單接近5,000口。周三回測最低點後收出漂亮的下影線，很明顯的可以看出台指期的強勢。

期貨分析師表示，目前整體外資的未平倉量再度扣關5萬口水位，散戶上周在反彈之後開始加碼空單，現在空單布局接近萬口，軋空行情似乎即將啟動，P/C RATIO比率逐步提升，現在已經拉至130%之上，且趨勢似乎回到11月結算前多頭的軌道。

期貨分析師表示，上周五再度收復三條支撐均線，加上KD指標在中線附近出現黃金交叉，為台指期挑戰前高加分不少，另外，MACD指標還未出現黃金交叉，但可以持續留意，未來台指期如能順利突破新高，再配合MACD出現黃金交叉，下一波多頭行情將再度發動。

台指期期貨

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