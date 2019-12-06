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台指期 外資加碼多單

2019-12-06 03:55經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（5）日震盪收紅，指數齊步進逼11,600點；分析師表示，現階段期現貨價差由逆轉正，外資淨多單增加3,788口至4.8萬口，展望盤勢因受美中協商發展牽動，在多空訊息紛雜下，期市行情仍可能上下波動。

現貨與期貨行情走勢方面，周三彭博新聞顯示有消息人士透露，美中對取消關稅已接近達成共識，12月15日前有望完成第一階段協議，國際股市反彈，美股三大指數收漲0.5%以上，激勵台指期夜盤收漲0.37%，逼近11,550點位階。

台指期昨天開盤後於平盤附近震盪，但現貨開盤後台積電、鴻海、大立光及金融權值股都開高走高，激勵現貨指數站上11,550點後繼續衝高。雖然指數站上11,600點後出現獲利調節賣壓，但賣壓不致擴大，9時半開始就在11,580點至11,600點區間狹幅震盪，終場加權指數漲84點至11,594點。

期貨表現上，台指期昨天盤初開高走高，隨後保持高檔整理，權值股以台積電、大立光、國泰金和富邦金撐盤，終場期指收漲96點至11,598點。

價差方面，台指期轉為正價差3.35點，電子期轉為正價差0.06點，金融期轉為正價差0.36點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超87.65億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,960口至26,948口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加3,788口至48,740口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則增加1,271口至24,550口。

永豐期貨指出，台股昨天在電子金融龍頭股攜手上攻下收復5、10日線，形態上是從11月至今都是在300點的平台內高檔區間整理，均線糾結的現象日趨明顯，後續建議投資人可密切注意本周五的美國非農就業數據。

群益期貨表示，目前外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多。技術面上，在昨天台股量價齊揚及新台幣略為走升結構下，短線有利台股震盪整理後走揚。

期貨分析師認為，整體而言，台指期昨天跳空回到所有均線上方並挑戰11,600點關卡，價差也由逆轉正；展望盤勢，近期容易受到美中協商發展牽動，在多空訊息較為紛雜下，行情仍可能劇烈上下波動，操作仍需謹慎留意。

台指期期貨

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