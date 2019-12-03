轉機股出頭天 權證強打

2019-12-03 16:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／即時報導



台股今（3）日在美中貿易戰再生波瀾，美股、亞股普遍拉回中，幸賴外資買盤持續回流點火下，行情由黑翻紅，其中，具轉機題材的被動元件、記憶體等族群表現亮麗，權證市場並在投資人進場試單中，量能微增，交投最熱絡的權證，為連結世芯-KY（3661）的世芯國泰97購02（051463）。

美國警告中國，如到12月15日美中未達成階段協議，美國將對中國商品課徵祭新一輪關稅，中國則即將公布「不可靠實體清單」，顯示雙方貿易談判似陷入僵局；另外，美國恢復巴西和阿根廷所有進口美國的鋼鋁關稅，且11月ISM製造業採購經理人指數（PMI）連續四個月下跌，拖累美股四大指數下跌，包括日、韓、港股盤中走勢均不佳。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，投資人轉以權證試單，整體權證市場成交金額略增為24.38億元，占大盤比重為1.77%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為20.59億元，認售權證成交金額為3.78億元，認購權證成交金額占總成交金額94.49%；認購、認售比值為5.44倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結世芯-KY的世芯國泰97購02，成交金額為743萬元；認售排名第一的是，連結鴻海的鴻海永昌96售06，成交金額為676萬元。

其中值得注意的是，隨國際熱錢持續湧入、台股持續反彈，以技術面來看，昨日最低跌至11,454點後縮腳止跌，今日再度開低至11,460點後反彈，皆在月線之下留下影線，已有初步止跌跡象。

9月以來，加權指數幾乎都沿著月線走高，此次跌破後短線危機尚未解除，11,400點為多方強勢必守的整數關卡。