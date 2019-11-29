櫃買市場看俏 富櫃200指數期貨交易增溫

2019-11-29 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



隨著櫃買指數連六日上揚，今早的櫃買指數盤中再衝高到146.13點，也帶動富櫃200指數早盤再度揚升到6,071點。

期貨分析師表示，台灣期交所新推出富櫃200指數後，隨著近期市場多頭買盤轉進櫃買市場，也受到交易人青睞，量能明顯擴增，價格也持續漲升，後市仍看好該商品的發展。

群益投顧表示，櫃買指數中，先前主流族群股價經回檔修正後，類股買盤點火帶動OTC資增券增人氣增，收復所有均線之上，多頭防守點為11月11日黑K棒高點144.35點；選股上，關注低基期、產業展望正向與KD指標低檔向上交叉並放量之標的。

期貨分析師表示，櫃買中的幾類權值股在基本面有不錯表現，帶動櫃買指數今年以來的表現，例如，砷化鎵及矽晶圓等族群，近期則是由生技股領軍，帶動櫃買指數的勁揚。

富櫃200指數期貨近月合約在今年曾衝高到6,153點，隨後回檔至11月21日的5,836點，但同時在11月20及21日分別爆出800多口成交量，隨後跟著櫃買指數上漲，富櫃200指數期貨的交易也出現活絡。

期貨人士表示，由於已是國外感恩節及聖誕節假期的期間，外資操作股市向來較為保守，因此，資金也轉向櫃買市場，造就櫃買市場近期較被投資人看好走勢，也因為期交所推出的富櫃200指數期貨成分股更多，也能涵蓋櫃買市場主要產業，市場交易人更能透過該商品進行避險操作。