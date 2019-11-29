親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國道首件吃麵自駕檢舉案 警已傳陳建州下周來作證

吐魯番文件: 新疆再教育營「機密外流」的突破新證據？

櫃買市場看俏 富櫃200指數期貨交易增溫

2019-11-29 10:35經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

隨著櫃買指數連六日上揚，今早的櫃買指數盤中再衝高到146.13點，也帶動富櫃200指數早盤再度揚升到6,071點。

期貨分析師表示，台灣期交所新推出富櫃200指數後，隨著近期市場多頭買盤轉進櫃買市場，也受到交易人青睞，量能明顯擴增，價格也持續漲升，後市仍看好該商品的發展。

群益投顧表示，櫃買指數中，先前主流族群股價經回檔修正後，類股買盤點火帶動OTC資增券增人氣增，收復所有均線之上，多頭防守點為11月11日黑K棒高點144.35點；選股上，關注低基期、產業展望正向與KD指標低檔向上交叉並放量之標的。

期貨分析師表示，櫃買中的幾類權值股在基本面有不錯表現，帶動櫃買指數今年以來的表現，例如，砷化鎵及矽晶圓等族群，近期則是由生技股領軍，帶動櫃買指數的勁揚。

富櫃200指數期貨近月合約在今年曾衝高到6,153點，隨後回檔至11月21日的5,836點，但同時在11月20及21日分別爆出800多口成交量，隨後跟著櫃買指數上漲，富櫃200指數期貨的交易也出現活絡。

期貨人士表示，由於已是國外感恩節及聖誕節假期的期間，外資操作股市向來較為保守，因此，資金也轉向櫃買市場，造就櫃買市場近期較被投資人看好走勢，也因為期交所推出的富櫃200指數期貨成分股更多，也能涵蓋櫃買市場主要產業，市場交易人更能透過該商品進行避險操作。

櫃買指數期貨期交所

相關新聞

全民權證／南茂 選價外15%內

2019-11-28 23:28

宏捷科、鈺太 認購夯

2019-11-28 23:28

全民權證／聯發科 挑逾90天

2019-11-28 23:28

全民權證／台達電 鎖定價平

2019-11-28 23:28

台泥、亞泥 四檔活力旺

2019-11-28 23:27

亞德客、上銀 押長天期

2019-11-28 23:27

期貨商論壇／華邦電期 站回季線

2019-11-28 23:18

期貨商論壇／選擇權 可操作賣權

2019-11-28 23:18

台指期 追價力道減緩

2019-11-28 23:18

重返波高 台指期有望再創新高

2019-11-28 14:12

接近前波高點 分析師：台指期有望再創新高

2019-11-28 11:52

富邦VIX反分割有譜？證交所駁斥報導不實

2019-11-28 11:29

蔡鎮村：下周起迎接年底作帳行情

2019-11-28 10:45

全民權證／聯茂 選價內外15%

2019-11-26 23:44

全民權證／創意強勢 二檔夯

2019-11-26 23:44

全民權證／台表科 挑逾60天

2019-11-26 23:44
看更多

熱門文章

年底作帳熱 這幾檔鴻家軍有看頭

2019-11-28 12:39

特斯拉利多 概念股轉強

2019-11-28 23:26

ETN有錢景 下個投資新寵

2019-11-29 00:14

5G產業 投資新主流

2019-11-28 23:25

台股12月行情 不退燒

2019-11-28 23:26

谷底已過 奇力新重登百元大關

2019-11-28 14:11

泰碩 奪陸5G大廠訂單

2019-11-28 23:21

聯發科首顆5G手機晶片開出高價 股價衝高後卻翻黑

2019-11-29 09:45

5G、面板穩盤 台股力守11,600點

2019-11-28 14:11

亞洲先驅 台灣ESG表現 吸引外資利器

2019-11-29 01:15

立積：對岸大客戶 營收占比低

2019-11-28 23:20

多頭買小不押大 櫃買指數連六紅

2019-11-29 00:00

權值股走軟台股收跌30.38點 三大法人賣超1.16億元

2019-11-28 15:04

MSCI：台灣推動ESG 吸引外資

2019-11-29 00:03

兆豐證券看好台股明年上半年戰12,682點 聚焦GPS概念股

2019-11-28 19:24

新光金前三季每股賺1.55元 子公司新壽持續攻外幣保單

2019-11-28 15:41

聯發科搶先發表首款5G系統單晶片 外資目標價喊500元

2019-11-28 12:46

美股感恩節休市 台股開低震盪走跌失守11,600點

2019-11-29 09:40

賴憲政：ETN 小資族創富利器

2019-11-29 00:13

就市論勢／半導體、Mini LED 搶鏡

2019-11-28 23:24

生技好消息 帶旺櫃買指數

2019-11-28 14:11

阮慕驊：五訣竅拉高ETN勝率

2019-11-29 00:12

眾達推新品 業績將吃補

2019-11-28 23:21

航太需求熱 豐達科營運正向

2019-11-28 12:12

不受波音737 MAX事件影響／豐達科看好長期航太市場

2019-11-28 14:47

財經皓角／景氣末升段 存股＋存債成優勢策略

2019-11-28 14:12

新藥納入醫保目錄 太景在陸銷售將暴增

2019-11-28 23:22

宜進 4.5億買汐止商辦

2019-11-28 23:22

神基 拿下法商大單

2019-11-28 23:19

5G題材加持 東台訂單增

2019-11-28 23:22

再啃蘋果 茂林挾量攀波段新高

2019-11-28 14:11

信驊 明年營運 拚新高

2019-11-28 23:20

漢翔揪華航 攻飛機內裝

2019-11-28 23:22

宏捷科、鈺太 認購夯

2019-11-28 23:28

瑞祺電Q4營收 有望攻頂

2019-11-28 23:19

網家 穩坐3C電商龍頭

2019-11-28 23:20

台泥、亞泥 四檔活力旺

2019-11-28 23:27

中光電子公司秀人臉識別技術 早盤股價逆勢走揚

2019-11-29 09:48

除權息 淘帝走勢溫吞

2019-11-28 14:12

中光電 秀人臉識別技術

2019-11-28 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top