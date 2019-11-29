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最牛一輪／嘉澤犀利 元大93按讚

2019-11-29 00:57經濟日報 記者 黃力

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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嘉澤（3533）前三季稅後純益14.72億元，年增逾三成，每股純益14.28元。

法人指出，嘉澤今年第4季伺服器應用營收占比將持續成長，子公司嘉基營運逐步好轉，有望帶動嘉澤今年營收年增約逾一成。

看好個股後市的投資人，可留意嘉澤元大93購01（046668），目前處價外1.6%，有效槓桿4.4倍，剩餘天數95天。

嘉澤營收

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