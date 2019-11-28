親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

接近前波高點 分析師：台指期有望再創新高

2019-11-28 11:52經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

隨著中美簽署第一階段協議機率增溫，美股近期漲勢凌厲，進而帶動台指期接近重返前波高點11,600點，法人則看好，目前均線整體呈現多頭排列，有機會再向新高價挑戰。

兆豐期貨經理郭偉政表示，儘管昨（27）日美股收盤後川普正式簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，以表示對香港抗議人士的支持，導致美股盤後電子盤下挫以及亞洲股市開低，不過，中美貿易協議簽署歹戲拖棚，市場已習慣川普反覆個性，因此，上半周跌勢不大，且隨即被週三的漲勢收復。

郭偉政分析，外資期現貨昨日皆出現買進，整體外資法人籌碼面仍維持偏多，台股近期隨著美股創高跟進漲勢。此次，川普簽署香港人權與民主法案是否會對目前中美關係造成衝擊，須關注中國對此法案簽數通過之回應，若中方未有激烈反應，股市就回歸基本面反應，只要美股維持高檔，台股就要再創高機會。

郭偉政說，盤後交易時段的台指期操作上，除留意下午法人期現貨籌碼數據變化外，另外，關注中國官方對於川普正式簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》的回應；至於經濟數據歐元區部份關注歐元區11月工業景氣與經濟景氣指數公佈、德國11月CPI月增率及年增率初值公佈；美國則無較重要經濟數據公佈。

市場對中美貿易達成第一階段協議樂觀，外加美國第三季實質GDP季增年率修正值報喜，帶動昨日美股續漲，收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數上漲42.39點、S&P500指數上漲13.14點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲57.24點、費城半導體指數則上漲12.65點，其中黑色星期五節慶效應發酵，帶動零售銷售類股表顯搶眼。12月台指期最後收盤價以上漲29點收在11,676點，成交量較前一日擴增至21,711口。

香港美股

相關新聞

富邦VIX反分割有譜？證交所駁斥報導不實

2019-11-28 11:29

蔡鎮村：下周起迎接年底作帳行情

2019-11-28 10:45

全民權證／奇力新 瞄準價平

2019-11-27 23:26

全民權證／瑞昱 選逾三個月

2019-11-27 23:26

全民權證／康友 挑價內外10%

2019-11-27 23:26

景碩、欣興 認購搶鏡

2019-11-27 23:26

矽格接單旺 動能向上

2019-11-27 23:24

台積、日月光 營運看俏

2019-11-27 23:24

最牛一輪／祥碩績優 永豐93搶眼

2019-11-27 23:24

期貨商論壇／輕原油期 偏多布局

2019-11-27 22:51

期貨商論壇／旺宏期 蓄勢向上

2019-11-27 22:51

台指期 避險情緒收斂

2019-11-27 22:51

共信瞄準寵物癌症 預試驗獲准

2019-11-27 14:38

油價震盪走高 金價低檔有撐

2019-11-27 14:38

證券系統成功升級 集保辦研討會分享經驗

2019-11-27 14:33

全民權證／聯茂 選價內外15%

2019-11-26 23:44

全民權證／創意強勢 二檔夯

2019-11-26 23:44

全民權證／台表科 挑逾60天

2019-11-26 23:44
看更多

熱門文章

群創還漲嗎？外資喊低估 挑戰10元關卡

2019-11-27 17:48

19檔投信買超集團股 超嗨

2019-11-27 14:32

富邦VIX可以寄望反分割嗎？專家告訴你

2019-11-27 21:07

面板股跳跳虎／群創噴量40萬張

2019-11-27 14:32

晶電三路並進 營運衝

2019-11-27 23:17

新唐將公布重大訊息 28日暫停交易

2019-11-27 18:33

群創現金題材 外資喊買

2019-11-28 00:29

台股作帳行情啟動 投信Q4以來買超35億元

2019-11-28 00:18

新唐傳併購 28日暫停交易

2019-11-28 00:28

中鋼10月稅前淨利5億元 3年半新低

2019-11-27 18:03

新唐暫停交易傳收購 母公司華邦電股價走揚

2019-11-28 10:30

台積鏈紅火 盤面焦點

2019-11-27 22:48

法說護盤 生技股多檔亮燈

2019-11-27 14:32

CIS供應吃緊 原相利多

2019-11-27 23:18

中美晶 出清昇陽半持股

2019-11-27 23:18

權王、股王領漲台股收漲70.64點 三大法人買超46.4億

2019-11-27 15:03

緯創擴大產能去陸化 將赴北越設廠

2019-11-27 14:38

聯發科利多連發 外資按讚

2019-11-27 22:48

權值股強勢表態 台股上漲70點收11,647

2019-11-27 13:56

游庭皓：景氣末升段 「存股＋存債」成優勢策略

2019-11-28 08:35

建商族群開出法說行情

2019-11-27 14:32

宏全 啟動海內外大投資

2019-11-27 23:19

中鋼 10月獲利減86%

2019-11-27 23:18

晶電設備升級 接單添助力

2019-11-27 23:17

油價震盪走高 金價低檔有撐

2019-11-27 14:38

今年台股漲幅領先四小龍 謝金河：蹲30年馬步後有起色

2019-11-28 10:15

聯合再生現增每股6.52元 擬籌9.78億元

2019-11-27 16:42

期貨商論壇／旺宏期 蓄勢向上

2019-11-27 22:51

三福化 轉攻半導體應用

2019-11-27 23:19

投顧歲末展望：台股漲多 選股重於選市

2019-11-27 14:32

璟德 明年產能增四成

2019-11-27 23:18

景碩、欣興 認購搶鏡

2019-11-27 23:26

閥門龍頭 捷流明年1月掛牌

2019-11-27 23:20

富智康、英業達 出貨升溫

2019-11-27 23:18

全民權證／奇力新 瞄準價平

2019-11-27 23:26

美系外資保守看iPhone SE 2 減碼可成目標價降至210元

2019-11-28 11:00

攜手英特爾 聯發科搭5G列車續漲

2019-11-27 14:33

三王拉尾盤 台股攻高

2019-11-28 00:18

矽格接單旺 動能向上

2019-11-27 23:24

茂林-KY 10月EPS 0.5元

2019-11-27 16:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top