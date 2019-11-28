接近前波高點 分析師：台指期有望再創新高

2019-11-28 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



隨著中美簽署第一階段協議機率增溫，美股近期漲勢凌厲，進而帶動台指期接近重返前波高點11,600點，法人則看好，目前均線整體呈現多頭排列，有機會再向新高價挑戰。

兆豐期貨經理郭偉政表示，儘管昨（27）日美股收盤後川普正式簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》，以表示對香港抗議人士的支持，導致美股盤後電子盤下挫以及亞洲股市開低，不過，中美貿易協議簽署歹戲拖棚，市場已習慣川普反覆個性，因此，上半周跌勢不大，且隨即被週三的漲勢收復。

郭偉政分析，外資期現貨昨日皆出現買進，整體外資法人籌碼面仍維持偏多，台股近期隨著美股創高跟進漲勢。此次，川普簽署香港人權與民主法案是否會對目前中美關係造成衝擊，須關注中國對此法案簽數通過之回應，若中方未有激烈反應，股市就回歸基本面反應，只要美股維持高檔，台股就要再創高機會。

郭偉政說，盤後交易時段的台指期操作上，除留意下午法人期現貨籌碼數據變化外，另外，關注中國官方對於川普正式簽署《香港人權與民主法案》及《香港保護法》的回應；至於經濟數據歐元區部份關注歐元區11月工業景氣與經濟景氣指數公佈、德國11月CPI月增率及年增率初值公佈；美國則無較重要經濟數據公佈。

市場對中美貿易達成第一階段協議樂觀，外加美國第三季實質GDP季增年率修正值報喜，帶動昨日美股續漲，收盤再創歷史新高。

道瓊工業指數上漲42.39點、S&P500指數上漲13.14點，與台股連動較為密切的那斯達克指數上漲57.24點、費城半導體指數則上漲12.65點，其中黑色星期五節慶效應發酵，帶動零售銷售類股表顯搶眼。12月台指期最後收盤價以上漲29點收在11,676點，成交量較前一日擴增至21,711口。