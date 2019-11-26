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元富證券 奪金彝獎傑出金融創新獎

2019-11-26 17:43經濟日報 記者林婉琪／即時報導

元富證券近期獲獎不斷，獨家開發的「智能行動選股APP」於本月11日獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品獎」，26日再獲第15屆中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」殊榮。

元富證券「智能行動選股APP」，期盼幫助投資人更有效掌握股市脈動，提高投資獲利機會。「智能行動選股APP」共有四大特色，第一「八方選股，秒速完成」，淺顯易懂的八方選股操作介面，投資新手也能輕鬆選出投資標的股；第二「DIY結合組組樂，自組選股」，提供投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區；第三「掌握關鍵籌碼趨勢」，個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向；第四「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或擇優佈局。

陳俊宏表示，元富「智能行動選股APP」，充分運用了Fintech AI技術及大數據分析結合元富投顧精心研究的選股模型，達到隨時隨地都可即時選出投資標的，可謂投資人在投資理財選股上的最佳夥伴。元富在未來將持續精進數位金融及普惠金融服務，期盼滿足投資人更多元的投資理財需求，朝向全方位數位券商發展邁進。

元富個股APP

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