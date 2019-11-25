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凱基證券家庭日 結合運動與公益展現團結力

2019-11-25 12:52經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

開發金控旗下凱基證券長期以來注重員工健康，除積極推廣員工運動風氣外，更強調員工與家庭價值，昨（23）日在三重幸福水漾公園舉辦第十二屆凱基盃壘球賽決賽，同日下午舉辦家庭日園遊會邀請員工及眷屬參加，現場還有慈善團體設攤義賣，凱基證券董事長許道義與總經理方維昌也一起參與活動，與同仁們度過愉快的周末。

員工是企業最大的資產，也是企業永續發展的基礎，凱基證券持續鼓勵並培養員工的運動風氣不遺餘力。昨日上午展開決賽的凱基盃壘球賽即是凱基證券自2008年成立，至今邁入第12個年頭，10多年來參賽隊伍也從凱基證券擴大至中華開發資本、凱基商銀與中國人壽球隊參賽，近年來，已成為中華開發金控與旗下各子公司的年度盛事。今年的隊伍中多有跨部門、跨公司組隊，展現出各子公司員工高度向心力及團隊合作力量，隨著舉辦的規模越來越盛大，更代表中華開發金控重視員工健康、年輕化的企業形象與文化。

同日下午熱鬧展開的家庭日園遊會則以「凱基動動哈樂DAY」為主題，結合路跑、彈跳樂園、親子闖關與手作坊等闔家共歡的活動，以及晚間的星空電影院與音樂饗宴，豐富多元的活動，鼓勵大小朋友一同出門運動，共享健康活力的周末。

這次的家庭日也是凱基公益日，凱基證券特別與凱基慈善基金會合作，邀請慈善團體於家庭日園遊會設攤義賣與演出，有遠從花蓮前來的教養院院生表演精彩的非洲鼓和棒鐘，院生們嫻熟的演奏技巧讓台下觀眾在表演結束後熱烈鼓掌喝采；現場還有慈善團體進行義賣，凱基人得以行動支持更多需要幫助的弱勢朋友，善盡企業社會責任。

凱基證券戮力打造健康幸福的企業職場，並以成為企業社會公民的一份子為職志。如積極推廣員工運動風氣，獲教育部體育署頒發運動企業認證、近五年來持續響應全球最大環境群眾運動「Earth Hour 地球一小時」、依據ISO 50001國際標準與相關法令要求，建立能源管理系統致力提升能源績效與降低排碳量、響應政府推動綠色金融政策，推出綠色公司債券等具體行動，落實企業永續經營，並將CSR的DNA內化在每位同仁心中。

凱基證券董事長許道義(中)、總經理方維昌(右8)與員工及眷屬熱鬧歡度家庭日。（圖...
凱基證券董事長許道義(中)、總經理方維昌(右8)與員工及眷屬熱鬧歡度家庭日。（圖/凱基證券）
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凱基證開發金控

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