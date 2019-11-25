林昌興：避開地雷 聰明選ETF有一套

2019-11-25 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



▇林昌興（期貨分析師）

投資人在茫茫市場中，總是尋尋覓覓更好的投資標的，但是有沒有想過，為何進入市場後總是事與願違，到底問題出在哪？

1. 人多的地方不要去：舉最近的大熱門元大全球未來通訊ETF（00861）來說，這檔兼具5G、AI、物連網概念的ETF，可說是近期以來最搶手的商品，在上市前已經被超額認購，挾帶著超高人氣完成上市後，卻看到掛牌後的爆量出貨，不但一周內跌破發行價20元關卡，從法人的買賣超也看到三大法人賣超22萬張。

這樣的標的並不是不好，而是在投資人一窩蜂的追捧下上市就出現超額溢價的效應，想當然當市場激情過後，總要被打回原形，因此，還是先了解投資標的內容，等待價格恢復理性時再考慮投資機會。

2.富邦VIX溢價大幅收斂：台灣的投資人怕追高，最喜歡買跌深標的，殊不知一個標的會跌跌不休，一定有它的道理，如同富邦VIX（00677U）從上市以來20元已經跌破4元，一般人覺得便宜而買進，但並沒有研究為何這檔ETF會跌幅如此之深。

簡單來說，富邦VIX追踪標的是美國CBOE短期VIX期貨，但是，此期貨有兩個致命的缺點：就是美月到期需要高額轉倉費用，還有只要美股不跌轉倉到次月的正價差就是隱藏的消耗成本，如同每個月都預期這個月會崩盤多少的預期、但是最後落空又吐回去的簡單道理。

所以這根本不能夠長期投資，更何況是存股會造成資產的大幅縮減，倘若有一天等到美股大跌，恐怕VIX的漲幅也回不來，這是投資人要特別留意的地方。

上周提到到反向ETF等標的，其實設計發行者都是美意，為增加台灣市場商品活絡度，但投資大眾必須睜大眼睛做好功課，才能夠在對的時間選擇適合自己的投機或套利標的，才不會輸了方向又賠了溢價，造成無謂的不必要損失。

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