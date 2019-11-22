原油相關ETF可觀察基本面指數與COT籌碼

2019-11-22 08:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北即時報導



▇謝晨彥（財金博士）

原油ETF的操作不建議短線，應該依照原油基本面以長線方式來布局，目前台灣證交所可以交易的原油ETF，有元大S＆P石油（00642U）、元大S＆P原油正2（00672L）、元大S＆P原油反1（00673R）三檔。

由於原油價格跟股市並非高度相關，因此，可以做為資產配置的一環。

原油算是全球經濟運作的重要齒輪之一，受其影響者眾，加上其本身價格走勢活潑震盪的特性，受到不少追求利潤的投資人偏愛。在各項相關數據中，原油的供需是一個關鍵指標，數據取得也相當簡便，由美國官方定期發布。

供需方面以觀察美國為主，主因美國的總用油需求佔全球超過20%，近幾年來，原油供給變化最多的就是美國，可以觀察EIA每周所公布的美國國內原油產量與消費量。單純觀察原油庫存數據是否出現下降走勢，是一種分析原油的方法。庫存與原油價格兩者屬於高度負向關，庫存循環約四年一次，走勢亦與油價呈現反向。

原油的供需，能相當快速反應市場變化，不過，數據本身中性，不帶方向的解讀，對於這市場較陌生的投資人難免摸不著頭緒，這時候分析原油市場基本面是一個很好的選擇。

透過基本面了解原油市場當前氣氛後，還可以透過COT籌碼對市場方向做二次確認。觀察大型交易人是否看多或看空商品，會觀察非商業交易者的期貨淨留倉動向。