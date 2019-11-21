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明年度股東會登記 11、12月率先模擬測試

2019-11-21 15:06經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所表示，2020年度每日召開股東會公司限額將維持100家，近一年股東會（含臨股會）電子投票出席股份總數，占公司已發行股份總數比率曾達50%以上且章程載明採用董監候選人提名制者則不受限。其中，為服務上市櫃和興櫃公司進行登記，11月29日、12月13日將舉行模擬測試，鼓勵各公司參與。

證交所指出，明年度股東會召開日期仍採事前登記，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理股東常會日期登記作業。

新年度為服務上市（櫃）與興櫃公司順利辦理股東會進行登記作業，證交所特別於今年底辦理兩次測試，流程及時程如下：

一、第一次測試：

(一)設定憑證IC卡作業：11月25日00:00起至11月28日17:00。

(二)股東會日期登記作業：11月29日09:00起至11月29日17:00。

(三)測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

二、第二次測試：　

(一)設定憑證IC卡作業：12月9日00:00起至12月12日17:00。

(二)股東會日期登記作業：12月13日09:00起至12月13日17:00。

(三)測試網址：https://siitest-va.twse.com.tw/

證交所指出，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證，才能辦理股東會日期登記測試，鼓勵各公司把握機會，以利完成正式作業。

股東會證交所興櫃

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