美股多頭格局 永豐期貨：短線提防獲利回吐賣壓

2019-11-18 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



上周五（15日）美股在Fed主席樂觀談話與美中貿易第一階段協議再度轉為樂觀下拉升漲幅，三大指數再創收盤歷史新高，標普500指數連續六周收紅，那斯達克指數更是連續七周收紅，雙雙創下兩年來最佳表現。法人認為，美股維持多頭格局，但短線提防獲利回吐賣壓。

上周五美國債券殖利率則小幅上揚為周間第一次收漲，10年債殖利率與2年債利差收窄至21個基點，其他避險資產如日圓與黃金也都齊步下跌，市場再度燃起風險追逐的信心。

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周末市場傳出美國貿易代表及財政部長與中國副總理劉鶴電話連線的消息，美國商務部長羅斯接受媒體訪問時更表示，美中貿易有非常高的可能性達成協議，不過根據報導美中雙方仍在農產品購買與華為解禁的協商中互相拉鋸。

永豐期貨指出，上周五美國公布10月進口物價年增率-3.0%，低於市場預期-2.1%也低於9月的-2.1%，並為三年來的最低成長，主要是來自進口原油價格的下滑。10月零售銷售月增率0.3%高於市場0.2%預期也高於9月的-0.3%顯示國內需求仍旺，不過10月的工業生產月增率-0.8%低於市場預期的-0.4%也低於9月的-0.3%，其中通用汽車的罷工是原因之一。

而9月商用庫存年增率3.8%，製造業庫存年增率2.6%低於市場預期，更是2017年8月以來最低，主要是來自國外需求的疲軟，這也與ISM製造業PMI已經連續三個月低於50擴張點互相輝映美國製造業疲軟的事實，儘管如此現階段市場仍充斥著「Buy the rumor sell the fact」的氛圍。

Fed主席鮑爾上周至眾議院聽證會發表演說，表示美國國內經濟強大且經濟擴張的期限可能更長久，但對接近兆元的預算赤字表示擔憂，市場對經濟強大的言論非常買單順利推升股市更上一層樓。11月ECB新總裁加拉德上任，她在10月曾公開表示未來ECB會維持「長期高度寬鬆」的貨幣政策，因此市場樂觀期待她會延續ECB的QE政策，本周五（22日）加拉德將發表談話，市場關注她未來的政策方向。

期交所三大美股期指上周五盤後僅小幅收漲，周一早盤至10點整並沒有進一步走揚，道瓊指數期貨更是小幅回跌，市場對目前的高指數顯現謹慎態度。以美盤三大期指來比較，這一波自10月3日起漲以來，那斯達克期指上揚8.6%拔得頭籌，標普500期指上揚7.1%居次，道瓊期指則上漲6.8%為最弱，可以看出科技股仍然是領頭羊。

以美盤那斯達克近月期指來看，永豐期貨表示，長短均線多頭排列走勢持續呈現多頭格局，但是KD高檔鈍化且也呈現高檔背離現象，短線仍須提防獲利回吐的賣壓。