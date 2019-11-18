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市場資金充沛 林昌興：多頭再創新高

2019-11-18 10:47經濟日報 記者高瑜君／即時報導

市場總是重複循環，越不敢買越漲翻天，期貨分析師林昌興指出，隨著第4季走了一半，多頭並不縮手，因此不論美、中、台市場建議都是等急殺找買點。

由於美股創新高多頭繼續跑，林昌興表示，充沛的市場資金讓美股多頭繼續上攻，上周五（15日）三大指數接連創新高，也代表先前的看法正確，而市場創新高的操作策略有幾個，第一就是不追高等拉回買進可快速進出的商品，如：元大S&P500正2（00647L）或國泰美國道瓊正2（00852L），這些ETF都是利用海外期貨來達到兩倍槓桿，不過白天的波動較小，以短波段（一周）交易為主。

另一個方法就是透過期交所的道瓊或那斯達克期貨（台幣計價），交易時間橫跨白天黑夜，因為規格小（一點50台幣），也可以當作短進短出的標的之一。

林昌興說，外資青睞深圳中小板，根據大陸交易所消息，2019第4季應該會上市中國第一檔指數期貨選擇權（滬深300指數選擇權），這代表了大陸對於衍生品金融市場的放開又邁開了一大步，因此短期來說A股一旦回檔，資金會找到相對低基期的標的來買進，相較於大型股的回檔，本周可關注中小板的動向，法人買進的標的有群益深証中小（00643）和富邦深100（00639），如果外資對於中小型類股的資金配置開始增加深圳應該有續漲的空間，趁著拉回找布局。

而多頭不死不買反向，林昌興分析，看到上周法人配置，全面降低反向ETF的資金配置，因此這裡重申交易的邏輯絕對不是買不到就放空，漲多一定會回這麼簡單。看到對於道瓊、標普、那斯達克的反向ETF目前都是跌深破底外資賣散戶買的情形，加上富邦VIX（00677U）再度創下新低，因此短期建議避開這類做空股市或做多波動率的商品，等到多頭因素消失（選舉、貿易戰協定、聖誕節營收）再買進比較容易有獲利的機會。

興哥TalkShow – ETF最前線單元

林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
林昌興（ETF領航大師）資料來源：林昌興/提供
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