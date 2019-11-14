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富邦VIX溢價大 法人急示警

2019-11-14 12:49經濟日報 記者趙于萱／即時報導

富邦VIX（00677U）溢價連續超過30%，代表投資人買進比合理價格貴三成，富邦投信今（14）日特別發布新聞稿指出，富邦VIX溢價已經偏大，另應留意ETF的淨值將持續受VIX期貨正價差影響存在下檔風險，進場前宜三思再三思。

富邦投信說明，ETF之所以有溢價產生，是因為ETF有兩個價格，一是ETF同共同基金有淨值，二是ETF因掛牌在次級市場有市價，當淨值趨勢向下，但市價受到買盤推升等無法靠攏淨值，就會形成市價較高的溢價。

富邦投信指出，2016年富邦VIX掛牌以來，考量該ETF波動性，其不斷推廣，富邦VIX是追蹤VIX期貨指數，具備高波動和與VIX表現有落差的現象，投資人進場應特別留意。

舉例，富邦VIX追蹤的VIX期貨指數，正式名稱是標普500波動率短期期貨ER指數，而VIX期貨本身因普遍有大幅正價差（即期貨價格高於VIX現貨價格），因此持有VIX期貨多頭部位的VIX期貨ETF，會出現正價差收斂，導致淨值長期走跌。

最適合投資VIX ETF的情境，是預期短期波動將大幅提升，VIX ETF可做為避險工具，但不適合長期持有或攤平。

富邦投信指出，富邦VIX此波在淨值跌破5元，溢價幅度明顯擴大，分析原因主要是次級市場的買方力道強於賣方，使市價一直未能靠攏淨值。

此外，不少投資人看線型買富邦VIX也可能是原因，認為低於5元就是買點，但富邦投信分析，VIX期貨正價差會侵蝕指數報酬，追蹤標的指數長期必然走低，即5元不見得是富邦VIX的相對低點，只是ETF掛牌來，其走勢恰好有5元是中期低點的慣性，純為市場巧合，投資人不宜奉行。

今年以來，富邦投信也在全台舉辦超過10場VIX ETF講座，強調富邦VIX不適合以線圖進行買賣點判斷，全球總經和消息面趨勢，重要度更勝技術面。

富邦投信認為，由於美國公布第3季GDP 1.9%，仍高於市場預期的1.6%，經濟風險有有改善；貨幣政策上，聯準會也強調不急於拉低利率；美中貿易談判又有偏多消息，尚不適合過度期待VIX表現。

富邦VIX淨值已經跌到3.4元，但次級市場價格穩在4元之上，導致溢價超過30%。...
富邦VIX淨值已經跌到3.4元，但次級市場價格穩在4元之上，導致溢價超過30%。 圖／券商軟體
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富邦投信VIXETF

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