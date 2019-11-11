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12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

太景*-KY第3季每股虧損0.14元 較去年同期收斂

2019-11-11 16:08經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157)今日發布10月營收，受到台灣經銷商文德藥業增加庫存的影響，10月營收550.5萬元。太景同時公告第3季每股虧損0.14元，雖未如第2季轉虧為盈，但較去年同期收斂；今年前3季每股虧損也由去年同期的0.35元，縮減至0.13元。

太景表示，太捷信口服膠囊在台灣銷售快速成長，過去數月的銷量皆高於預期；目前進藥醫院家數已突破31間醫學中心及醫院，另尚有數十家醫院正在進行採購及招標程序；現已進入秋冬肺炎好發季節，臨床用藥需求勢必擴大。因此，文德藥業看好太捷信未來的銷售及成長動能，因而決定進行一次性採購、增加藥品庫存。受此影響，太景營收連帶產生波動，10月營收增至550.5萬元，而文德預計需數月消耗存貨。

太景亦公告第3季財報，公司表示，雖不如第2季有C肝新藥二期臨床完成的500萬美元里程碑款挹注，但整體較去年同期收斂。第三季稅後淨損1億，每股虧損較去年同期縮小至0.14元；前三季稅後淨損9,638萬，每股虧損0.13元，較去年同期的0.35大幅收斂。目前現金及約當現金及其他金融資產為7.3億元，足夠支應未來的營運開發。

董事長黃國龍表示，公司研發順利向前邁進，C肝新藥伏拉瑞韋合併療法的三期臨床試驗已進入收案最後階段，抗生素太捷信注射劑通過中國大陸藥證核准前查廠、並已申請台灣上市查驗許可，太捷信口服膠囊也將在本（11）月進行中國大陸醫保增補目錄談判，抗流感新藥TG-1000亦已遞交中國大陸的Pre-IND溝通交流會議申請，同時正與多家中、日及歐美藥廠洽談授權中，期待2020年能有成果公開。

太景營收

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