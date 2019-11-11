林昌興：多頭不買反向空 A股補漲有機會
2019-11-11 10:03
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
▇林昌興（期貨分析師）
伴隨著第四季即將進入尾聲，美股的漲勢也創下歷年來的新高點，適逢亞洲區1111網路和美國11月底黑色星期五兩個購物旺季，短期來說，股市仍是多頭勢不可檔：
1.多頭控盤避開反向
很多投資人看到股市大漲後，懊惱自己沒有上車，並且在行情創高後，開始設定漲多回檔的目標，進而開始買進反向ETF；這並不是一個好的投資（機）方式，因為反向ETF多半是透過空期貨來達成與指數逆向目的，因此，在上漲的過程中除非指數立即大跌，否則會像溫水煮青蛙的漫漫消耗價值，這點可以在元大台灣50反1（00632R）看得很清楚，在美股與台股沒有明顯回檔之前，請跟著法人避開買進反向ETF的動作。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2.美元強勢黃金大跌
上周的美元指數從谷底翻身，由97美元大漲到98.3，創一個月以來的新高點，不過，既然FED啟動降息循環，美元指數想要獨強突破100就不是簡單的一件事；趁著美元強商品回跌的同時，貴金屬金銀的回檔就是最好的觀察機會。上周黃金跌破1,500最低來到1,460美元左右，剛好也回到8月以來的起漲點位置，觀察黃金能夠在此位置反覆打底有撐，從黃金ETF來切入應該會是不錯的選擇。
3.資金青睞深圳中小板
上周五大陸出台的政策就是加快滬深300選擇權的開放進程，與此同時，也看到MSCI加大A股比重的重點放在中小型股，更確切說應該是深圳市場上，上周五雖然A股開高走低，但是深圳市場還是最為強勢，本周要關注除A50以外，就是群益深証中小（00643）和富邦深100（00639），如果中美貿易談判能夠往好處進展，那麼深圳市場往上的空間就會加大，值得找尋投資機會。
ETF最前線單元
留言