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林昌興：多頭不買反向空 A股補漲有機會

2019-11-11 10:03經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

▇林昌興（期貨分析師）

伴隨著第四季即將進入尾聲，美股的漲勢也創下歷年來的新高點，適逢亞洲區1111網路和美國11月底黑色星期五兩個購物旺季，短期來說，股市仍是多頭勢不可檔：

1.多頭控盤避開反向

很多投資人看到股市大漲後，懊惱自己沒有上車，並且在行情創高後，開始設定漲多回檔的目標，進而開始買進反向ETF；這並不是一個好的投資（機）方式，因為反向ETF多半是透過空期貨來達成與指數逆向目的，因此，在上漲的過程中除非指數立即大跌，否則會像溫水煮青蛙的漫漫消耗價值，這點可以在元大台灣50反1（00632R）看得很清楚，在美股與台股沒有明顯回檔之前，請跟著法人避開買進反向ETF的動作。

2.美元強勢黃金大跌

上周的美元指數從谷底翻身，由97美元大漲到98.3，創一個月以來的新高點，不過，既然FED啟動降息循環，美元指數想要獨強突破100就不是簡單的一件事；趁著美元強商品回跌的同時，貴金屬金銀的回檔就是最好的觀察機會。上周黃金跌破1,500最低來到1,460美元左右，剛好也回到8月以來的起漲點位置，觀察黃金能夠在此位置反覆打底有撐，從黃金ETF來切入應該會是不錯的選擇。

3.資金青睞深圳中小板

上周五大陸出台的政策就是加快滬深300選擇權的開放進程，與此同時，也看到MSCI加大A股比重的重點放在中小型股，更確切說應該是深圳市場上，上周五雖然A股開高走低，但是深圳市場還是最為強勢，本周要關注除A50以外，就是群益深証中小（00643）和富邦深100（00639），如果中美貿易談判能夠往好處進展，那麼深圳市場往上的空間就會加大，值得找尋投資機會。

ETF最前線單元

三大法人11/4~11/8買賣超ETF前五名(資料提供/林興昌)
三大法人11/4~11/8買賣超ETF前五名(資料提供/林興昌)
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林昌興（圖/林興昌提供）
林昌興（圖/林興昌提供）
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ETF深圳A股

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