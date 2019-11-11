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最牛一輪／新普帶勁 群益94衝鋒

2019-11-11 00:46經濟日報 記者／高瑜君

新普群益94購01 圖／經濟日報提供
新普群益94購01 圖／經濟日報提供
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電池模組廠龍頭新普（6121）受惠業績表現亮麗，第3季每股純益6.64元，累計今年前三季每股純益14.54元，帶動上周五（8日）股價上漲5.07%，三大法人同步買超；展望本季，在旺季加持下，營運、獲利表現可期。

看好新普後市的投資人，可留意連結的權證為新普群益94購01（705420），目前處價內7.8%，有效槓桿3.79倍，剩餘164天。

新普三大法人

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