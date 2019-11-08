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12強／兩連勝後的台日對決：第四棒的風格與決斷力

急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

迎接逐筆交易 券商提升設備

2019-11-08 17:01經濟日報 記者蔡靜紋／台北即時報導

台股逐筆交易明年3月上路，各家券商投入資源升級戰備能力。永豐金證券總經理江偉源指出，對券商而言，逐筆交易決戰在交易速度，從數位系統升級、交易平台分流、人員訓練等三大面向均須投入資源。

而面對逐筆新制後下單方式將變成六種的投資人，江偉源建議，多利用已上線的擬真平台練習逐筆撮合的下單方式，尤其是習慣進行當沖交易，以及進行策略交易的投資人，委託單的方式及送單速度會影響到成交價，以免新制上線後，不知如何下單或下錯了單。

迎接逐筆交易，券商相繼推出擬真交易平台，目前同步提供電腦及手機擬真交易的券商包括華南永昌、永豐金、群益、元大、富邦；此外、元富、凱基、玉山、統一、新光、康和等提供電腦操作版本，而公股券商台銀證也響應政策，推出手機版本。

江偉源表示，逐筆交易採「隨到隨撮」與國際股市接軌，在交易效率、價格決定、資訊透明、委託種類與撮合順序等面向優於現行的集合競價，讓股票委託制度具多樣彈性，投資人有機會把握到買低賣高的好價格。

面對逐筆交易制度，券商最大考驗在於資訊傳輸量擴大，必須提升平台下單傳輸速度及下單間接模式優化。江偉源表示，永豐金證券半年來積極優化電子交易系統，並運用AI運算解析客戶進行平台分流，提升交易的穩定性及易用性，全面升級各電子下單工具，就是要讓投資人清楚體驗「秒買秒賣秒速配」的新制特色。

因應逐筆交易新制盤中下單，下單系統新增「條件」及「類別」選擇設定，共有六種委託種類，「條件」由現行的ROD（委託單當日有效），新增可選擇IOC（委託單即刻成交，未能成交之委託單，立即由系統自動刪除）及FOK（委託單須全數成交，不能全數成交，此筆委託單立即由系統自動刪除），「類別」部分則需選擇委託單將以限價或市價來進行，投資人有更多彈性及交易策略可以運用。

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