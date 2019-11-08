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期貨商論壇／小立光期 逢回買

2019-11-08 00:17經濟日報 記者王皓正整理

大立光（3008）10月合併營收66.25億元，月增0.4%，連三個月創單月新高，主要受惠蘋果首度搭載三鏡頭的iPhone 11系列新機銷售優於預期所致，加上華為也推出Mate 30、Mate 30 Pro新機。

大立光表示，目前產能持續滿載，11月就算下來，幅度也不會太大，由於產能持續滿載，預估新廠空間將在年底填滿。新購入的土地中，其中三塊規劃蓋新廠房，但預計到2023年完工投產。

就技術面觀察，大立光昨（7）日回測短線支撐5日線出現買盤進場拉抬，留下長下影線，波段持續沿著5日線向上攻高，目前短中長期均線呈現多頭排列且向上走升，整體多頭架構不變，在優異的基本面支撐下，可望維持上漲動能，因此建議以中性偏多看待為宜。

建議小大立光個股期貨（OLF）短線上股價跌破月線以前，逢拉回即可分批進場買進，由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制。（元富期貨提供）

大立光期貨交易三鏡頭

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