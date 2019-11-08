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期貨商論壇／選擇權 雙邊操作

2019-11-08 00:17經濟日報 記者王皓正整理

6日晚上傳出美中貿易協議川習會可能延期至12月，結果美盤就直接進入震盪整理，連帶昨（7）日台股也是拉回整理，幅度不大。

觀察美中雙方的互動，目前出現的唯一變數，是美國要取消所有貿易戰新增的關稅，現在美國有些騎虎難下，但並沒有說協議會取消，只是延長這個震盪格局至12月，現在並沒有翻空的跡象，最近應該會是震盪整理格局為主，至12月簽署協議之前，不太會出現空頭格局。

就台股盤面來說，從9月初開始就是不斷的買超，一路的長紅格局漲了1,100點，昨天的買盤已經出現金融大於電子的情況，除非買無可買，不然不會去買防禦型的金融股，果然昨天就出現了回檔的情況。

群益期貨分析師容逸燊表示，既然股市以高檔震盪與獲利了結賣壓為主的盤面，建議短線投資人可以空手觀望為上，選擇權可以收權利金的方式，賣出11,800點的買權（CALL），賣出11,300點的賣權（PUT），在最大未平倉的附近價位，收CALL跟PUT的時間價值權利金，兩邊一起也比較有保險。（群益期貨提供）

台股期貨群益

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