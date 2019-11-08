台指期 提高風險意識

2019-11-08 00:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（7）日回檔修正，指數齊步震盪收黑；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單減少2,467口至5.3萬口，展望盤勢，由於技術面仍為多頭格局，但風險意識需逐漸提高，預期台指期短線將高檔震盪。

現貨與期貨行情走勢方面，周三消息傳出川習會可能將拖延至12月，美股四大指數在高檔呈現震盪整理，終場道瓊收平，而那斯達克與標普指數呈現漲跌互見。

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昨天美股電子盤呈現小幅走低，讓台指期早盤呈現開低整理，上午9時30分過後陸港股市開盤後走低，拖累台指期擴大跌幅，盤面上金融、電子、傳產權值股普遍都呈現下跌。所幸大立光（3008）、聯發科、台達電、可成等權值股11點過後陸續止穩收斂跌幅，加權指數終場收在11,606點，下跌46點；期貨表現上，台指期亦呈現漲多拉回，終場台指期下跌54點收11,596點，成交口數約為9.8萬口。

價差方面，台指期逆價差擴至10.56點，電子期逆價差擴至0.92點，金融期轉為逆價差0.56點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超40億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,043口至2萬9,847口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,467口至5萬3,227口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少527口至2萬7,940口。

永豐期貨指出，昨天加權指數呈現衝高後拉回歇息，盤中11,600點反壓較重，但所幸尾盤仍有買單拉抬收復該整數關卡；外資雖然仍持續在現貨買超，但買超金額逐漸縮小，且台指期連三日減碼淨多單，因此雖然技術面仍為多頭格局，但風險意識需逐漸提高。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多縮減，月選偏多不變，整體籌碼面偏多格局。技術面上，昨日下跌但量能並無明顯放大，目前台股量價結構依舊多頭，短線待獲利賣壓持續消化沉澱後，台股將再呈現震盪走揚態勢。

期貨分析師認為，整體而言，台指期在連日創高後，昨天漲多拉回並失守11,600點，展望盤勢發展，雖然外資仍然站在買方，期指亦守穩在所有均線之上，不過美中談判仍具不確定性，台指期短線預期趨向高檔震盪。