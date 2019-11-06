台股震盪盤軟 投資人追捧雙鴻認購權證

2019-11-06 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ／即時報導



台股今（6）日高檔震盪盤軟，不過權證投資人仍積極追捧利基電子股與權值族群，如盤中市場最熱門的權證，為連結雙鴻（3324）的雙鴻國票93購01，成交金額為994萬元，高占市場第一。

加權股價指數昨日再度創下1999年來新高，外資大舉買超推升指數走強是最大的主因。不過隨著外資期權部位多單減碼，也引發了市場居高思危的疑慮，使得今日早盤震盪盤軟，指數始終在盤下小跌游移。

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由於指數短線漲幅已大，今日盤中市場追買氛圍略為轉弱，反映在權證市場上，根據券商的盤中即時資料顯示，截至午盤為止，權證成交金額為29.99億元，占大盤比重2.09%，暫居近期相對高峰。

其中，認購成交金額為26.57億，占比88.6%，認售成交金額為3.42億，占比11.4%，認購售比值為7.76倍，顯示市場氛圍仍相對偏多。

而在市場熱門權證方面，統計午盤成交金額前十大權證，九檔為認購權證，一檔為認售權證。其中成交金額排名第一的是，連結雙鴻的雙鴻國票93購01，成交金額為994萬元，高占市場第一。

其他熱門權證連結標的，還包括連結鴻海的權證有兩檔，連結緯穎、致伸、大立光、台郡、聯發科、台積電等各有一檔；至於唯一的一檔認售權證，為連結大盤的元大台灣50反1。