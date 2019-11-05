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券商連二日遭駭 金管會證實今天又六家

2019-11-05 19:48經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

台股創29年新高際 ，又傳出兆豐、宏遠及福邦等多家券商下單網站4日遭受駭客攻擊，部分券商也接到勒索信，要求給付贖金否則將再啟動新一波攻擊。金管會證期局副局長蔡麗玲今（5）日表示，5日當天還有6家券商有申報重大資訊異常事件，均有依規完成通報。金管會為防駭，目前也已擬定八大資安措施因應。

蔡麗玲說，依照現行券商期貨資訊安全申報機制重要應變注意事項辦理，若發生有重大資訊異常事件，要在30分鐘之內通報，今天有六家券商依規定時限內進行通報，且導入流量清洗機制後都已恢復正常， 受影響非常短，可能都在半小時內，對市場沒有重大影響。同時券商在受到攻擊恢復前，也有引導客戶將電子下單改用替代方案下單，證期局後續還會進行追蹤。

同時金管會為防駭已擬定八大作戰措施，除了通報機制系統外，其餘七點還包括一、2018年5月底修正證券期貨各服務事業內控處理準則，即要求資本額40億元以上者依不同資本額應設資安專責單位及主管、人員等，最少要有1名資安人員。二、建立資安內部控管機制，每年外部稽核；三、要求使用電子憑證確保網路下單交易安全；四、公會訂資安自律規範，強化雲端、社群、行動裝置、行動應用程式及物聯網設備強化控管；五、加入金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）獲取情資；六、其他項，如視情節輕重，可要求券商增加計提風險資本等。最後針對多次攻擊台股「DDoS」攻擊，導入流量流洗機制，並每年由證期期貨單位辦理攻擊演練。

蔡麗玲說，「沒辦法避免有駭客攻擊，但重要是強化業者本身防護的能力」，未來還會研議參照資通安全管理法子法，依照券商等級要求提升一些應辦事項 ，持續提升券商防護。

資安金管會期貨

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