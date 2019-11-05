券商遭到DDoS攻擊 證交所三提醒
2019-11-05 18:26
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
針對近期有數家證券期貨業者，遭到分散式阻斷服務攻擊（DDoS），證交所公告指出，目前接收到DDoS攻擊的業者，都已經導入流量清洗服務，網站服務僅受短期影響，投資人仍可透過其他管道下單，也建議若遇到相似情況，可改用券商app、語音下單或電話下單等管道替代。
證交所強調，最近的DDoS攻擊，並未導致投資人權益或證券商業務受到影響。另提醒證券商遇到攻擊應落實啟動清洗機制和通報等三事項。
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證交所表示，有鑒於DDoS攻擊為近來常見的網路攻擊手法，金管會已於106年要求所有網路下單業者購買流量清洗服務，建立DDoS防禦與應變作業程序，並每年辦理DDoS攻擊應變演練，有效降低遭受DDoS攻擊的衝擊。
近期傳出的攻擊事件，證交所也積極掌握攻擊訊息及業者處理情形，同時彙整相關情資於10月29日通報金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），主動以電子郵件方式通知證券商資訊主管，提醒加強防範並注意下列事項：
一、隨時注意對外網路安全維護，如發現有遭受DDoS攻擊，應立即洽電信廠商啟動流量清洗機制、阻擋攻擊者之IP等。
二、監控網路系統運作情形，如有系統異常無法運作情事，應即時公告並擬具因應方案，確保客戶及投資人權益。
三、利用「證券期貨市場資安通報平台」，落實進行資安事件通報。
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