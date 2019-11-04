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永豐期貨：美股期偏多操作 賺取短多行情

2019-11-04 10:49經濟日報 記者林婉琪／即時報導

美國周五公布非農就業指數強勁，失業率也符合預期，帶動美股三大指數收高，目前道瓊工業指數距離歷史高點僅剩一步之遙，而S&P500與NASDAQ指數跌創收盤新高紀錄，永豐期貨建議，投資人可善用期交所推出的美股期指操作，賺取美股短多行情。

截至上周五為止，S&P500總計有365家公布財報，有75.8%優於分析師預期，高於長期平均65%，以及前四季平均的74%，進一步統計，2019年初至今，NASDAQ上揚26.4%表現最優，其次是S&P500上揚22.3%，道瓊指數則上揚17.2%。

永豐期貨指出，期交所三大美股期指上周五(1日)盤後隨著美股收漲，道瓊期指上揚218點收在27266，S&P500上揚21.25點收在3065，NASDAQ上揚37點收在8160，而周一(4日)開盤期指持續上揚，尤其是NASDAQ近月期指再上揚20點至8180歷史新高最為突出。

以美盤NASDAQ期指來看，上周五開高走高收盤再創歷史新高，長短均線多頭排列，短線氣勢強勁，但是日KD維持80以上高檔鈍化，指數連續五周收紅且周KD呈現高檔背離，本周必須密切注意是否出現獲利回吐賣壓，而短線回檔若能守住10月25日長紅，短多格局仍然持續。

後續觀盤重點，永豐期貨提醒，本周美國除了周二ISM非製造業指數與周五密大信心指數外，無重要經濟數據公布，市場將聚焦於美中貿易協議進展，而周末美中雙方皆表示第一階段協議在順利進行中。

此外，上周美眾議院通過川普彈劾調查決議，根據RCP周末最新總統大選民調顯示，上周不管是川普對拜登或是對華倫民調雖有滑落但民主黨優勢仍僅是維持在前兩周水平，以最近一個月平均民調來看，拜登高於川普約8.9%，華倫則高於川普約5.2%。

美股川普期貨

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