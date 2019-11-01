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Fed如預期降息、股債ETF同步上漲 科技ETF帶頭

2019-11-01 21:58經濟日報 記者張瀞文／即時報導

美股財報佳，美國聯準會（Fed）如預期降息，加上美中貿易關係好轉，投資信心回升，全球主要股市持續多頭走勢。在台掛牌的ETF中，本周以科技、印度、陸港股與台股正向ETF表現最突出，債券ETF同樣收紅。原油正向ETF表現最弱。

美股帶領全球股市走揚，蘋果等科技股財報亮麗，富邦NASDAQ正2（00670L）本周大漲4.6%，為所有ETF漲幅冠軍。元大S&P500正2漲2.5%，國泰費城半導體也有2.2%的漲幅。

印度股市重新站上40,000點，富邦印度正2全周上漲4%，為所有ETF漲幅亞軍。富邦印度則漲2%。印度股市今年表現不如其他主要新興市場，最近才補漲，但相關ETF仍然成交較清淡。

陸股本周跌多漲少，但上證指數全周仍小漲0.1%，維持在2,900點以上。在相關陸股ETF中，以元大滬深300正2漲3.6%表現最強，為所有ETF漲幅第三名，緊追其後的是國泰中國A50正2，也有近3.6%的漲幅，排名第四。港股ETF以FH香港正2漲近2.7%最優。

台股持續強勢，最近優於其他亞股，加權指數全周都站在11,000點之上，且多次創29年來以來最高點，單周上漲0.9%。相關ETF中，以第一金工業30漲近3.6%最優，其次是元大台灣50正2的2.3%漲幅。

群益金鼎證券指出，台股大盤指數續守短期均線攀高。跡象顯示，階段類股輪動加速，操作上建議從低基期概念出發，留意輪動脈動。盤面輪動快速，從9月領先反彈股持續陷入震盪整理、作價時間偏短，可略窺一二。

Fed本周如預期降息1碼（即0.25個百分點），債市受鼓舞，尤其是美國長天期公債ETF。元大美債20正2全周大漲近1.8%，國泰20年美債正2也有1.6%的漲幅。

原油供過於求，國際油價下跌，元大S&P原油正2本周大跌4.8%，為所有ETF績效最後一名，倒數第二名則是華頓S&P布蘭特正2跌3.7 %。不過，原油槓桿ETF成交持續熱絡，10月的日平均成交量創歷來新高。

就成交量來看，最近原油槓桿ETF成交量居高不下，也是價量俱揚。以1日來說，元大滬深300正2以16.8萬張的成交張數再度領先，其次是元大S&P原油正2的15.9萬張、元大台灣50反1的2.7萬張、富邦VIX的2.4萬張、富邦上証正2的2.2萬張。

ETF元大印度
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