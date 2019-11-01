10月權證熱 繳出雙成長
2019-11-01 15:50
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
證交所公布，10月券商受託交易權證總額465.6億元，月增12%，年增11%，繳出雙成長；累計前十月，券商受託交易總額為4,028.7億元，年減29%。
10月台股飆上29年新高，成交額也擴大到2.7兆元，較9月2.2兆元大成長，權證交易也轉活絡。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
證交所統計上個月，券商共發行2,855檔權證，發行總額343.5億元，受託買賣總額465.6億元，全數較9月增長。
10月發行檔數前五大券商，包括元大證券發行640檔、凱基證券565檔、群益金鼎證券262檔、永豐金證券253檔、統一證券185檔；受託買賣前五大券商，則依序為元大證券154億元、群益金鼎證券130億元、元富證券112億元、凱基證券105億元以及永豐金證券92億元。
單月十大熱門連結標的，除了市值飆新高的台積電（2330），還有台股指數、聯發科、鴻海、大立光、國巨、元大S&P原油正2、華新科、可成及旺宏等，以強勢電子股為大宗。
累計前十月，國內券商則發行22,343檔權證，發行總額2,753.8億元，受託買賣總額4,028.7億元，較去年同期的5,716億元，下滑約三成。
受託買賣的十大券商，依序有元大證券1,418億元、群益金鼎證券1,197億元、凱基證券1,071億元、永豐金證券766.7億元、元富證券766.6億元、康和證券478億元，再次為統一證券368億元、富邦證券326億元、國泰證券293億元以及國票證券259億元。
留言