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10月權證熱 繳出雙成長

2019-11-01 15:50經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所公布，10月券商受託交易權證總額465.6億元，月增12%，年增11%，繳出雙成長；累計前十月，券商受託交易總額為4,028.7億元，年減29%。

10月台股飆上29年新高，成交額也擴大到2.7兆元，較9月2.2兆元大成長，權證交易也轉活絡。

證交所統計上個月，券商共發行2,855檔權證，發行總額343.5億元，受託買賣總額465.6億元，全數較9月增長。

10月發行檔數前五大券商，包括元大證券發行640檔、凱基證券565檔、群益金鼎證券262檔、永豐金證券253檔、統一證券185檔；受託買賣前五大券商，則依序為元大證券154億元、群益金鼎證券130億元、元富證券112億元、凱基證券105億元以及永豐金證券92億元。

單月十大熱門連結標的，除了市值飆新高的台積電（2330），還有台股指數、聯發科、鴻海、大立光、國巨、元大S&P原油正2、華新科、可成及旺宏等，以強勢電子股為大宗。

累計前十月，國內券商則發行22,343檔權證，發行總額2,753.8億元，受託買賣總額4,028.7億元，較去年同期的5,716億元，下滑約三成。

受託買賣的十大券商，依序有元大證券1,418億元、群益金鼎證券1,197億元、凱基證券1,071億元、永豐金證券766.7億元、元富證券766.6億元、康和證券478億元，再次為統一證券368億元、富邦證券326億元、國泰證券293億元以及國票證券259億元。

凱基證元大
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