期貨商論壇／選擇權 買進買權
2019-11-01 04:43
經濟日報 記者黃力
整理
台股昨（31）日開高走低，成交量為近13天來最大量1,560億元，量大收黑為較多投資人賣出手中持股，持股鬆動的跡象。台股在上周開始KD指標持續呈現高檔鈍化現象，KD指標高檔鈍化的特色為高角度的上漲，投資人會有買不下去的心理，但又看著台股上漲，受不了而跳進股市時往往買在高點，高點末端台股走勢特色為開高走低爆大量，且收盤收在前一日K線低點之下。
而昨日的台股並未收在前天K線低點之下，因此KD指標高檔鈍化走勢未結束；外資台指期未平倉部位為多單增加，空單也增加，外資台指期淨多單增加457口至淨多單58,950口，外資現貨市場買超75億元，外資期貨與現貨市場部位變化為偏多操作。外資現貨從10月14日開始累計買超14天，累計買進金額1,142億元，外資現貨市場持續買超為中長期偏多操作。
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自營商選擇權為賣出買權與賣出賣權部位，賣出買權為從買進買權轉為賣出買權，自營商之前買進買權為積極看多。
技術面上，從台股短中期移動平均線都呈現向上走勢，為多頭走勢不變，唯短中期均線的乖離過大，短線有拉回修正的機會，可利用拉回買進買權或上周創歷史高點之K線缺口為支撐，組成賣權多頭價差策略。（康和期貨提供）
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